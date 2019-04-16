Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активыREGNUM 08:01
Иск касался административных помещений компании и 16 автозаправок на территории Крыма. Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
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Общество
Удастся ли «Стрижам» построить жилье вместо спортцентра у сада Кирова
На совещание в горсовете представитель компании «Аркетта Девелопмент», входящей в ГК «Стрижи», пришел.
Обновлено в 17:32
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено вчера в 13:41
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Барселона» обыграла МЮ и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено в 16:53
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Политика
МИД РФ ответил на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 15:45
Экономика
В «БКС Брокер» расскажут, как сделать инвестиции понятными
Бытует мнение, что сфера инвестиций вообще доступна только кредитным организациям и государству.
Обновлено в 07:06
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Сытина прогнали с передачи «Время покажет»
Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Политика
Эксперты из США заподозрили КНДР в перевозке радиоактивных материалов
КНДР перевозит радиоактивные материалы на территории научного центра ядерных исследований в Йонбене, заявляют эксперты Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне.
Обновлено в 18:53
Общество
Роскомнадзор надеется, что не придется блокировать Twitter и Facebook
Девять месяцев остаётся у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки.
Обновлено в 07:29
Культура
Умер писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым
Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны
В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено в 06:34
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Норвежского шпиона Берга приговорили к 14 годам колонии
Гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже в пользу норвежской разведки, приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Обвинение смягчили московскому подростку по делу об изготовлении СВУ
Во вторник, 16 апреля, Следственный комитет России переквалифицировал на менее тяжкое обвинение подростку, арестованному ранее в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства.
Обновлено в 11:59
Экономика
Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock
Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Политика
Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль
"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни", - сказал глава государства.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Футбол
Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2). Таким образом, туринский клуб завершил выступление в турнире.
Обновлено в 17:53
Политика
Charlie Hebdo опубликовал скандальную карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Скандальный сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил обложку нового номера, на которой изображен ухмыляющийся президент Франции Эммануэль Макрон, а на его голове горит Нотр-Дам-де-Пари.
Обновлено в 08:34