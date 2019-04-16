Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Арбитраж обязал Россию выплатить ПАО «Укрнафта» более $44 млн

RT на русском07:24

«Укрнафта» заявила о победе над Россией в споре из-за имущества в Крыму

РБК09:31

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» 44 миллиона долларов

РИА Новости07:45

Россию обязали заплатить «Укрнафте» $44 млн за заправки в Крыму

Интерфакс07:37

«У нас есть встречные претензии»: сенатор о решении Гааги по активам в Крыму

РИА Новости Крым10:47

«Укрнафта» объявила, что суд обязал Россию выплатить ей $44,4 млн за имущество в Крыму

ТАСС07:10

«Укрнафта» заявила о взыскании с России по решению суда 44 млн долларов за имущество в Крыму

ИА Крыминформ08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Кино

Собянин поздравил с днём рождения артиста Никоненко

Московский градоначальник Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, которому исполнилось 78 лет.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Красноярске уволена избившая школьниц учительница

Обновлено в 04:52
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Игры

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Небоскреб в Мадриде эвакуируют после сообщения о бомбе

Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак

Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

«Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21

Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.
Обновлено в 05:49
Общество

Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Авто

Бюджетный электрокар Renault City K-ZE обрёл серийный облик

К 2022-му Renault приготовит для КНР девять новых легковушек (в основном это кроссоверы), три из них будут электрифицированы.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук назвала причину расставания с экс-супругом

Модель по-прежнему считает его близким человеком Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала Светлана Бондарчук.
Обновлено в 09:18
Игры

Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 пройдёт 9 июня

Microsoft объявила время проведения собственной пресс-конференции на Е3 2019 — она начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:17
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Политика

Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах

Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Политика

Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Финансы

Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды

Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Власти рассказали о спасении Нотр-Дама за 15 минут до обрушения

Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Водонаева упрекнула Рудковскую в заработке на ребенке

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева упрекнула продюсера и жену фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую в желании нажиться на ребенке, передает "СтарХит".
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош

Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
Политика

WSJ: Как Россия стала лучшим другом ОПЕК

Планировалось, что члены ОПЕК к вечеру достигнут согласия и что на следующий день они встретятся с Россией и другими нефтедобывающими странами, не входящими в картель.
Обновлено в 09:24
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Общество

Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро

Обновлено в 04:10
Хоккей

UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
Религия

Пожар в Нотр-Дам де Пари в РПЦ назвали «страшным знамением»

Пожар в Нотр-Дам де Пари он назвал "страшным знамением", смысл которого нам еще предстоит понять.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Китай получил 24 российских истребителя Су-35

Обновлено в 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное