Экономика
«Укрнафта» отсудила у России компенсацию за КрымУтро.ru вчера в 08:29
Международный арбитраж в Гааге встал на сторону "Укрнафты" и принял решение удовлетворить ее иск к России по поводу утраты имущества в Крыму в 2014 году. Об этом сообщается на сайте украинском компании.
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«Ничего не значащее решение»: в Госдуме отреагировали на решение Гааги по Крыму
РИА Новости Крымвчера в 13:43
«Укрнафта» заявила о взыскании с России по решению суда 44 млн долларов за имущество в Крыму
ИА Крыминформвчера в 08:27
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Учёные из израильского Университета Ариэль озвучили опасность контактных зоопарков.
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Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
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На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
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Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
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Первые фото и видео экранизации «Ведьмака» попали в Сеть
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Невилл: «Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера»
Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера.
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Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
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В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Происшествия
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Экономика
Выручка АК АЛРОСА упала на треть, а чистая прибыль – почти в два раза
Чистая прибыль снизилась почти вдвое: с 30,6 до 16,1 млрд рублей.
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Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
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Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
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Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
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Политика
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Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.
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Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
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Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33