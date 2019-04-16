«Укрнафта» отсудила у России компенсацию за КрымУтро.ru вчера в 08:29

Международный арбитраж в Гааге встал на сторону "Укрнафты" и принял решение удовлетворить ее иск к России по поводу утраты имущества в Крыму в 2014 году. Об этом сообщается на сайте украинском компании.

«Укрнафта» отсудила у России компенсацию за Крым

Авто Hyundai представила компактный кроссовер Creta нового поколения Корейский автопроизводитель привез в Шанхай кроссовер Hyundai ix25 нового поколения, больше известный в России под названием Creta.

Наука Определен признак скорой преждевременной смерти Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Общество Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85 Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.

Хоккей «Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.

Авто АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором «АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.

Наука Опасность контактных зоопарков озвучили учёные Учёные из израильского Университета Ариэль озвучили опасность контактных зоопарков.

Армия и оружие Вашингтон и Варшава планируют усилить военное присутствие США в Польше Bloomberg сообщает, что страны пока не пришли к общему мнению о том, создавать ли США крупную военную базу в Польше, либо постепенно повышать военное присутствие в республике.

Общество Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Экономика Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ 13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.

Происшествия В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.

Политика Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.

Политика Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.

Шоу-бизнес Анастасия Винокур мечтает родить девочку 33-летняя балерина мечтает родить девочку, но пока не готова ко второму ребенку.

Общество Кадастровая палата дала советы по покупке дачи Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.

Происшествия ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.

Политика Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил» Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.

Происшествия На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.