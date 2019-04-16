Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.
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Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
Обновлено в 06:03
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Общество
Реставратор назвал сроки восстановления Нотр-Дама
«Считаю вполне реальным срок в 10–15 лет», — цитирует слова Фредерика Летоффе AFP.
Обновлено в 14:18
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состоятся в начале июня, он, в случае своего переизбрания, но пост президента Украины, добьется решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Авто
Ford представил новую версию Escape ST-Line
В Шанхае дебютировал новый кроссовер Ford Escape ST-Line. Американская компания представила новую версию своего кроссовера Ford Escape.
Обновлено в 04:57
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Футбол
FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчи
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в незаконных ставках на футбольные матчи, говорится на официальном сайте организации.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарных.
Обновлено вчера в 22:02
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Происшествия
В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука
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Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин поставил на место Ксению Собчак
Узнав о пожаре Сбора Парижской Богоматери, Ксения Собчак сразу же определила виновников этой трагедии.
Обновлено в 08:09
Экономика
Управляющий триллионами. Сколько заработал финансовый гигант BlackRock
Чистая прибыль финансового гиганта снизилась в годовом выражении на 3,7%, до $1,05 млрд.
Обновлено в 14:12
Экономика
«Росатом» готов помогать Болгарии в сооружении АЭС «Белене»
Ранее Владимир Путин сообщил о готовности вернуться к строительству в Болгарии АЭС "Белене".
Обновлено в 08:48
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Происшествия
СК возбудил дело по факту захвата заложницы в московском метро
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, захватившего в заложницы сотрудницу Московского метрополитена.
Обновлено в 11:53
Кино
Первая серия «Игры Престолов» ставит рекорды
Первую серию последнего сезоны игры престолов в России посмотрели 1 млн человек — такие показатели зафиксировали на телеканале FOX, где проходила премьера, сообщили ТАСС в Media Hills.
Обновлено в 12:30
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Политика
В ЕС одобрили поправки к газовой директиве
Совет ЕС окончательно утвердил проект поправок к газовой директиве, которая регулирует внутренний газовый рынок объединения, сообщает Коммерсантъ .
Обновлено вчера в 07:58
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено вчера в 13:21
Общество
На восстановление Нотр-Дама за сутки собрано более 700 миллионов евро
Более 700 миллионов евро собрано на реставрацию Нотр-Дам де Пари через сутки после разрушительного пожара в соборе, подсчитала газета Parisien.
Обновлено в 10:36
Здоровье
Россиян предупредили об опасности работ в огороде
С наступлением дачного сезона врачи предостерегли россиян о чрезмерном увлечении огородом.
Обновлено в 13:13
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Авто
Geely представила в Шанхае электрический концепт-кар Preface
За разработку концепт-кара отвечало специальное дизайнерское подразделение Geely в Шанхае.
Обновлено в 13:44