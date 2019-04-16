Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.

Игры Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.

Происшествия Варвару Караулову отпустили по УДО Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Варвары Карауловой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Общество В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5% Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.

Политика Зеленский не признает референдума в Крыму В штабе кандидата рассказали, что не верят в то, что референдум был свободным выбором жителей полуострова, передают РИА Новости.

Экономика Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Происшествия Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».

Происшествия Госдума приравнивает оставление места аварии к «пьяному ДТП» Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Игры Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.

Общество Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.

Происшествия Извержение вулкана Асо произошло в Японии Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.

Происшествия Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.

Шоу-бизнес Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Футбол Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.

Политика Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия 22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».

Армия и оружие «Аэрофлот» дополнительно закупит еще 35 российских самолетов МС-21 Авиакомпания «Аэрофлот» закупит еще 35 новых самолетов МС-21 к уже законотрактованным 50 машинам, заявил на итоговой коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов.

Общество Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.