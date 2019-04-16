Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.
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Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Гаджеты
Как изменятся iPhone осенью 2019 года
Обновлено в 08:15
Происшествия
Варвару Караулову отпустили по УДО
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Варвары Карауловой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Обновлено в 05:02
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
В ряде регионов России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что власти ряда российских регионов приняли решение снизить тарифы на вывоз мусора в среднем на 14,5%.
Обновлено в 04:36
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
Обновлено в 01:19
Политика
Зеленский не признает референдума в Крыму
В штабе кандидата рассказали, что не верят в то, что референдум был свободным выбором жителей полуострова, передают РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Дивидендная политика Сбербанка подразумевает, что с 2017 по 2020 год банк будет поэтапно повышать объем выплат с 36,2 до 50% от чистой прибыли по МСФО.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых
Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Госдума приравнивает оставление места аварии к «пьяному ДТП»
Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 05:31
Игры
Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине
Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино
Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Извержение вулкана Асо произошло в Японии
Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Названы спасенные из пожара в Нотр-Дам-де-Пари реликвии
Из горящего собора Парижской Богоматери удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа, сообщил ответственный за богослужения священник (ректор) Патрик Шове в эфире BFM.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа
Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб
В Мадриде сотрудники правоохранительных органов эвакуируют 235-метровый небоскреб Torre Espacio.
Обновлено в 07:25
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
«Аэрофлот» дополнительно закупит еще 35 российских самолетов МС-21
Авиакомпания «Аэрофлот» закупит еще 35 новых самолетов МС-21 к уже законотрактованным 50 машинам, заявил на итоговой коллегии Минпромторга вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 06:40
Общество
Почти половина россиян не платит за утилизацию мусора
Кстати, как отметил на сегодняшней пресс-конференции Роман Старовойт, Курская область является одной из первых, где от расчёта оплаты за вывозу ТБО по площади жилья, с человека и по нормативам среднего сбора собираются перейти к реальному контролю накопления отходов в каждом доме, чтобы жильцы платили только за собственный утилизируемый мусор.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие
Модернизированные танки Т-90М поступят в войска в этом году
Поставки в российскую армию модернизированных танков Т-90М "Прорыв-3" начнутся в этом году, сообщил глава корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
Обновлено в 07:01