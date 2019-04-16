Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млнГазета.Ru 08:03

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Там отметили, что решение вынесено 12 апреля 2019 года.
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Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Газета.Ru08:03

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РБК07:37

Арбитраж обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 миллиона за активы в Крыму

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Интерфакс07:37

Арбитраж обязал Россию выплатить ПАО «Укрнафта» более $44 млн

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«Укрнафта» объявила, что суд обязал Россию выплатить ей $44,4 млн за имущество в Крыму

ТАСС07:10
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Извержение вулкана Асо произошло в Японии

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