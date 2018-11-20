Футбол
Главный арбитр матча Лиги наций сборной Германии и Голландии (2:2) Овидиу Хацеган заплакал после финального свистка. У 38-летнего румынского судьи умерла мама. Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк утешил Хацегана в конце матча.
Спорт-Экспресс02:01
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Футбол
Терехин: россияне обыграют шведов в Лиге наций
Сборная России по футболу выиграет у команды Швеции со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА, заявил РИА Новости бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терехин.
Обновлено в 03:50
Футбол
Голландия впервые за 25 лет отыгралась с 0:2 в официальном матче
Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Голландии.
Обновлено в 03:43
Футбол
Глава УЕФА высказался об идее создания Суперлиги
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Суперлига не будет создана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:43
Футбол
Защитник сборной Беларуси Володько перейдет в «Оренбург»
Обновлено в 03:24
Футбол
«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо
Агент Кайо уже прибыл в Италию на переговоры с техническим директором «Милана» Леонардо. «Сан-Паулу» оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Обновлено в 03:58
Футбол
Вирджил ван Дейк: «Мы гордимся собой и испытываем невероятные эмоции»
Выиграть Лигу наций было бы замечательно, но мы всех хотим быть уверенны, что попадем на чемпионат Европы, где заставим страну гордиться нами.
Обновлено в 02:38
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги
В матче группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Черногории (2:1) за футболистом следили скауты «Барселоны».
Обновлено в 03:33
Футбол
Рабьо дал свое согласие на переход в «Барселону»
Согласно данным из СМИ, полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо дал свое согласие на переход в "Барселону".
Обновлено в 03:51
Футбол
Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО
Обновлено в 04:00
Футбол
Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»
Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
Обновлено в 02:39
Футбол
Футболисты ЦСКА попытались узнать друг друга по прическе
Футболисты ЦСКА снялись в забавном ролике, где попытались узнать друг друга по прическе.
Обновлено в 04:02
Футбол
«Интер» потерял Врсалько на 10 дней
Защитник миланского "Интера" Шиме Врсалько пропустит около десяти дней из-за повреждения бедра, рапортует Football-Italia.
Обновлено в 02:51
Футбол
Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»
Обновлено в 02:17
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу
Обновлено в 01:08
Футбол
Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве «Тосно» до 17 декабря
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение дела о банкротстве ФК "Тосно", сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:51