Футбол

Арбитр заплакал после матча Германии и Голландии. У него умерла мама
Спорт-Экспресс
02:01

Главный арбитр матча Лиги наций сборной Германии и Голландии (2:2) Овидиу Хацеган заплакал после финального свистка. У 38-летнего румынского судьи умерла мама. Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк утешил Хацегана в конце матча.
Спорт-Экспресс02:01

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Судья расплакался после матча Германия — Голландия

News.ru03:22

У арбитра матча Германия — Нидерланды умерла мама. Поле он покидал в слезах

Sportbox.RU02:50

У арбитра матча Германия — Нидерланды умерла мама. Поле он покидал в слезах

Матч ТВ02:50

Арбитр матча Германия - Голландия заплакал после игры из-за смерти матери

Газета.Ru02:47

Арбитр заплакал после матча Германии и Голландии. У него умерла мама

Спорт-Экспресс02:01

Ван Дейк утешил арбитра, у которого незадолго до матча Германия – Нидерланды умерла мама

Eurosport.ru00:30

Ван Дейк утешил после матча с Германией плачущего арбитра. Он потерял маму

Бомбардир.ру03:07
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Футбол

Терехин: россияне обыграют шведов в Лиге наций

Сборная России по футболу выиграет у команды Швеции со счетом 1:0 в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА, заявил РИА Новости бывший нападающий московского "Динамо" Олег Терехин.
Обновлено в 03:50
Футбол

Голландия впервые за 25 лет отыгралась с 0:2 в официальном матче

Вчера состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Голландии.
Обновлено в 03:43
Футбол

Глава УЕФА высказался об идее создания Суперлиги

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Суперлига не будет создана, сообщает ТАСС.
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Защитник сборной Беларуси Володько перейдет в «Оренбург»

Обновлено в 03:24
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«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо

Агент Кайо уже прибыл в Италию на переговоры с техническим директором «Милана» Леонардо. «Сан-Паулу» оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Обновлено в 03:58
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Вирджил ван Дейк: «Мы гордимся собой и испытываем невероятные эмоции»

Выиграть Лигу наций было бы замечательно, но мы всех хотим быть уверенны, что попадем на чемпионат Европы, где заставим страну гордиться нами.
Обновлено в 02:38
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги

В матче группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Черногории (2:1) за футболистом следили скауты «Барселоны».
Обновлено в 03:33
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Рабьо дал свое согласие на переход в «Барселону»

Согласно данным из СМИ, полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо дал свое согласие на переход в "Барселону".
Обновлено в 03:51
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Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО

Обновлено в 04:00
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Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»

Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
Обновлено в 02:39
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Футболисты ЦСКА попытались узнать друг друга по прическе

Футболисты ЦСКА снялись в забавном ролике, где попытались узнать друг друга по прическе.
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«Интер» потерял Врсалько на 10 дней

Защитник миланского "Интера" Шиме Врсалько пропустит около десяти дней из-за повреждения бедра, рапортует Football-Italia.
Обновлено в 02:51
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Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»

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Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве «Тосно» до 17 декабря

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил рассмотрение дела о банкротстве ФК "Тосно", сообщает ТАСС.
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Нидерландский футболист, центральный защитник, игрок английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Нидерландов.
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Овидиу Хацеган
Румынский футбольный судья
Румынский футбольный арбитр. Обслуживает матчи чемпионата Румынии по футболу с 2006 года. Имеет статус арбитра ФИФА с 2008 года, с этого же года судит матчи Европейских клубных турниров. По первой специальности - врач, закончил медицинский университет.
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