Главный арбитр матча Лиги наций сборной Германии и Голландии (2:2) Овидиу Хацеган заплакал после финального свистка. У 38-летнего румынского судьи умерла мама. Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк утешил Хацегана в конце матча.

Арбитр заплакал после матча Германии и Голландии. У него умерла мама

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