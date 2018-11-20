Футбол

Арбитр заплакал после матча Германии и Голландии. У него умерла мама
Спорт-Экспресс
02:01

Главный арбитр матча Лиги наций сборной Германии и Голландии (2:2) Овидиу Хацеган заплакал после финального свистка. У 38-летнего румынского судьи умерла мама. Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк утешил Хацегана в конце матча.
Спорт-Экспресс02:01

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Ван Дейк обнял арбитра после матча с Германией. У рефери незадолго до игры умерла мать

Sport24.ru04:52

У арбитра матча Германия — Нидерланды умерла мама. Поле он покидал в слезах

Матч ТВ02:50

У арбитра матча Германия — Нидерланды умерла мама. Поле он покидал в слезах

Sportbox.RU02:50

Арбитр матча Германия - Голландия заплакал после игры из-за смерти матери

Газета.Ru02:47

Арбитр заплакал после матча Германии и Голландии. У него умерла мама

Спорт-Экспресс02:01

Ван Дейк обнял арбитра, у которого умерла мать, после игры с Германией

Sports.ru04:23

Ван Дейк утешил арбитра, у которого незадолго до матча Германия – Нидерланды умерла мама

Eurosport.ru00:30
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Футбол

Сборная России сыграет на повышение

Матч, который сегодня проведет сборная России, по ценности, конечно, не идет ни в какое сравнение с матчами, в которых она добывала всенародную любовь, прорываясь летом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, но и приравнивать его к обычной контрольной игре тоже неправильно.
Обновлено в 05:16
Футбол

Промес забил четвертый гол за сборную Голландии

Игра завершилась со счетом 2:2. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес забил в этой встрече первый гол гостей.
Обновлено в 05:02
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«Барселона» и «Ливерпуль» интересуются лучшим бомбардиром бундеслиги

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 9 матчей, в которых забил 9 мячей. Лука — единоличный лидер гонки бомбардиров чемпионата Германии.
Обновлено в 04:56
Футбол

Защитник сборной Белоруссии Володько перейдет в «Оренбург»

Защитник БАТЭ и сборной Белоруссии Максим Володько продолжит карьеру в «Оренбурге».
Обновлено в 05:16
Футбол

«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо

Агент Кайо уже прибыл в Италию на переговоры с техническим директором «Милана» Леонардо. «Сан-Паулу» оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Обновлено в 03:58
Футбол

Сотрудники МВД войдут в состав КДК РФС

В состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС войдут представители МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 05:06
Футбол

15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
Обновлено в 05:00
Футбол

Рабьо намерен перебраться в «Барселону»

Полузащитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо, у которого истекает контракт следующим летом, намерен перебраться в «Барселону», передает издание Mundo Deportivo.
Обновлено в 04:49
Футбол

Александр Кокорин заболел в «Бутырке»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заболел в СИЗО.
Обновлено в 05:14
Футбол

Марио Фернандес восстановится к ближайшему матчу РПЛ

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вернется в строй к ближайшему матчу РПЛ.
Обновлено в 04:49
Футбол

Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»

Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
Обновлено в 02:39
Футбол

В Милане появилось граффити с изображением Роналду в радужных трусах

Обновлено в 04:50
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Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»

Обновлено в 02:17
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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Обновлено в 01:08
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Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
Обновлено в 04:47
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Румынский футбольный судья
Румынский футбольный арбитр. Обслуживает матчи чемпионата Румынии по футболу с 2006 года. Имеет статус арбитра ФИФА с 2008 года, с этого же года судит матчи Европейских клубных турниров. По первой специальности - врач, закончил медицинский университет.
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