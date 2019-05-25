Футбол
Арбитр в Голландии засчитал гол, который забил самРЕН ТВ 20:39
Главный судья матча в заключительном туре высшей лиги любительского футбола в Голландии сам забил гол в ворота ворота клуба "Харкемасе Бойз" и засчитал его, передает "Советский спорт".
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