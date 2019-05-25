Футбол

Арбитр в Голландии засчитал гол, который забил самРЕН ТВ 20:39

Главный судья матча в заключительном туре высшей лиги любительского футбола в Голландии сам забил гол в ворота ворота клуба "Харкемасе Бойз" и засчитал его, передает "Советский спорт".
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В Голландии засчитали гол, забитый главным арбитром встречи (видео)

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Главный арбитр футбольного матча забил гол в Голландии

Телеканал 360°17:27

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

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В Голландии арбитр матча засчитал гол, который забил сам

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В первенстве Голландии арбитр сам забил гол после прострела и без колебаний засчитал его. ВИДЕО

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В Голландии гол судьи спас команду от разгромного поражения

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