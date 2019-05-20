Происшествия
В Боливии судья умер после остановки сердца во время матчаЧемпионат 02:43
Главный арбитр матча чемпионата Боливии Виктор Уртадо умер в результате остановки сердца во время матча, сообщает Los Tiempos. Уртадо работал на встрече 25-го тура чемпионата между командами «Олуэйс Рэди» и «Ориенте Петролеро». Во втором тайме 32-летний арбитр неожиданно упал на поле.
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В чемпионате Боливии арбитр скончался от остановки сердца во время матча (видео)
Советский спорт01:46
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