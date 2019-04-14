Футбол
Арбитр получил травму во время матча чемпионата Италии «Фрозиноне» — «Интер»Sport24.ru 16:02
Арбитр Давиде Масса получил травму по ходу матча 32-го тура Серии А между «Фрозиноне» и «Интером».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Политика
Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ
По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Обновлено в 09:57
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа положены, в основном, жителям регионов с большим количеством вредных производств.
Обновлено в 17:46
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Политика
На Украине появился билборд с Порошенко и надписью «конец»
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Гаджеты
Чёлка добралась и до северокорейских смартфонов
У Северной Кореи (КНДР) есть свои бренды смартфонов. Один из них, Pyongyang, представил новое устройство под названием 2425.
Обновлено в 10:07
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33
Культура
В Эрмитаж привезли «Святого Георгия» Паоло Уччелло
Обновлено вчера в 13:21
Кино
У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом
Обновлено в 05:34
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Двое детей пострадали в ДТП на кладбище под Саратовом
Два мальчика – пяти и семи лет – пострадали в воскресенье вечером на городском кладбище Красного Кута в Саратовской области в результате опрокидывания легкового автомобиля.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Военный совет Судана освободил от должности посла в США
Переходный военный совет Судана отстранил от занимаемой должности посла в США.
Обновлено в 16:20
Здоровье
5 симптомов, которые могут говорить об аневризме мозга
Аневризма головного мозга имеется у почти 3% россиян.
Обновлено в 14:51
Общество
Красный и опухший язык является ранним признаком дефицита витамина В12
Специалисты Национальной службы здравоохранения отмечают, что ранним признаком нехватки витамина В12 могут служить изменения в состоянии языка.
Обновлено 12 апреля в 12:14
Авто
Volkswagen в марте увеличил продажи LCV в России на 21%
Обновлено в 04:00
Политика
Трамп назвал ФРС «убийцей» фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп назвал политику количественного ужесточения, которую проводит Федеральная резервная система (ФРС), убийственной для фондового рынка.
Обновлено в 15:27
Здоровье
В Сургуте людей от ожирения спасают хирурги
Заведующий хирургическим отделением Сургутской городской клинической больницы Владимир Тутолмин является членом Общества бариатрических хирургов России.
Обновлено в 01:20
Единоборства
Дана Уайт: «Дастин Порье будет драться с Хабибом Нурмагомедовым»
Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что следующим соперником чемпиона ведущей бойцовской организации в мире смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова станет американец Дастин Порье.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено в 07:06
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Мексике нашли тайное захоронение с телами 25 пропавших без вести
Жители мексиканского штата Сонора, искавшие своих без вести пропавших родственников, наткнулись на тайное захоронение с телами 25 человек.
Обновлено в 15:10
Политика
Володин: Порошенко хватается за власть любыми способами
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя президентские выборы на Украине, заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко пытается ухватиться за ускользающую из его рук власть любыми доступными способами.
Обновлено в 16:39
Энергетика
Сирийские власти приняли ряд мер для борьбы с бензиновым кризисом
Правительство Сирии в воскресенье объявило о ряде новых мер для борьбы с бензиновым кризисом, в результате которого очереди к АЗС в среднем составляют 150-200 автомобилей, в том числе вдвое урезана квота на бензин для авто государственных учреждений.
Обновлено в 17:26
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполняется 70 лет: редкие фото Примадонны
У Примадонны советской и российской сцены юбилей - Алле Борисовне Пугачевой исполняется 70 лет.
Обновлено в 11:56
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06