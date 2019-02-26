Футбол
Арбитр матча «Фиорентина» — «Интер» на месяц отстранен от работыМатч ТВ 06:04
Руководство серии А приняло решение применить санкции к арбитру Розарио Абиссо, работавшему на матче 25-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" — "Интер" (3:3). Судья назначил спорный пенальти в ворота команды Лучано Спаллетти на 11-й компенсированной минуте, который лишил миланцев победы.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:49, Ашберн
Музыка
Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на Евровидении
Группа Freedom-Jazz girls band отказалась представлять Украину на Евровидении, говорится в заявлении артистов в соцсети Facebook.
Обновлено в 11:58
Общество
Георгий Данелия выведен из искусственной комы
Знаменитого советского и российского кинорежиссера Георгия Данелию вывели из искусственной комы. Об этом рассказала его жена Галина.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Российские военные следят за американским эсминцем в Балтийском море
Эсминец "Грейвли" ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, за ним организовано непрерывное слежение силами Балтийского флота, сообщает национальный центр управления обороной России.
Обновлено в 13:41
Политика
Новак признал транзит газа через Украину самым дорогим маршрутом
"Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен — в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты", - сказал министр.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Политика
Клишас ответил Познеру на критику закона об оскорблении государства
Вторым проектом закона предлагается ввести административное наказание за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов — штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Обновлено в 13:18
Футбол
«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный
«Арсенал» не сможет сыграть матч с ЦСКА на домашнем стадионе в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.
Обновлено в 13:03
Политика
В сирийском лагере «Рукбан» зафиксировали первый случай проказы
Катастрофическая ситуация, сложившаяся в лагере беженцев "Рукбан" в Сирии, привела к десяткам смертей, а также к случаю заболевания проказой, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник в ходе заседания Совбеза.
Обновлено в 12:39
Политика
Кортеж Порошенко едва не застрял посреди разбитой дороги под Львовом
На кадрах видно, что автоколонне пришлось значительно снизить скорость из-за дорожных ям. В итоге даже образовалась своеобразная пробка.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Оставленного в «Лосином Острове» ребенка передали под опеку бабушке
Ребенок, оставленный матерью на ночь в заповеднике «Лосиный Остров», передан под опеку бабушке, власти Москвы будут оказывать семье социальную помощь.
Обновлено вчера в 14:44
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни россиян
В ходе круглого стола "Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения" в Совете Федерации Аполихин сообщил, что так называемый репродуктивный потенциал (возможность рожать здоровых детей - ред.) во многом зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова подала в суд на Радимова
Обновлено вчера в 16:28
Политика
WP: военные США отключили интернет российской «фабрике троллей»
Киберкомандование США в 2018 г. успешно заблокировало доступ в интернет российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на несколько неназванных источников.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Политика
Волкер пригрозил ужесточением санкций против РФ из-за Крыма
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер написал во вторник в своем Твиттере, что Вашингтон намерен "сохранять и ужесточать санкции", пока Крым не будет возвращен Украине.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП
В московском аэропорту Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости источник в аэропортовых службах.
Обновлено в 05:44
Технологии
В работе сервисов «Яндекс.Такси» и Uber произошел сбой
Сбой произошел во вторник вечером в работе сервисов «Яндекс.Такси» и Uber. На проблемы пожаловались пользователи в Twitter.
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Татарстане женщину довезли до скорой в ковше трактора
Автор возмущался, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому. Сообщение собрало большое количество комментариев.
Обновлено в 07:59
Общество
Суд не смог развести Аршавина с Казьминой
На суде интересы супругов представляли их юристы. Адвокат Казьминой утверждает, что Аршавин требует "огромные деньги" от супруги.
Обновлено в 12:19
Политика
Должники больше не смогут выезжать за границу через Беларусь
Через белорусскую границу из России не смогут уехать богатые должники, прячущиеся от приставов.
Обновлено в 04:41
Политика
Юрий Борисов: Серийный выпуск самолета МС-21 перенесен на 2021 год
Серийное производство российского гражданского самолета МС-21 начнется в 2021 году.
Обновлено в 10:53
Политика
Мэр Риги Ушаков намерен участвовать в выборах в Европарламент
Мэр Риги Нил Ушаков планирует принять участие в выборах в Европарламент от списка латвийской партии «Согласие».
Обновлено в 12:46
Общество
Январские морозы придут в Москву на выходных
Столбики термометров в столице в первые весенние выходные могут опуститься до 12 градусов ниже нуля, сообщила "РГ" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 10:16
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
Обновлено в 08:19
Политика
Нетаньяху назвал главную тему переговоров с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал центральной темой предстоящих в среду переговоров в России присутствие Ирана в Сирии, которому он пообещал противодействовать до тех пор, пока иранские силы не покинут соседнюю страну.
Обновлено в 12:01
Политика
В порту Роттердама изъято 90 тысяч бутылок российской водки
Водку перевозили на судне китайской компании.
Обновлено в 12:31
Экономика
Стратегия «Новатэк» предусматривает 57 млн тонн производства СПГ
Стратегия «Новатэк» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн производства СПГ к 2030 году.
Обновлено в 06:15
Экономика
Медведев поручил разработать меры по повышению доходов россиян
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил главам регионов изучить структуру доходов населения и на основе анализа предложить варианты их повышения.
Обновлено в 11:29