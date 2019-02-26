Арбитр матча «Фиорентина» — «Интер» на месяц отстранен от работыМатч ТВ 06:04

Руководство серии А приняло решение применить санкции к арбитру Розарио Абиссо, работавшему на матче 25-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" — "Интер" (3:3). Судья назначил спорный пенальти в ворота команды Лучано Спаллетти на 11-й компенсированной минуте, который лишил миланцев победы.

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Арбитр матча «Фиорентина» — «Интер» на месяц отстранен от работы

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