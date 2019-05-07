Футбол

Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛЧемпионат 05:27

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о перспективах российского арбитра Анастасии Пустовойтовой судить матчи РПЛ или ФНЛ. Ранее она получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».
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Арбитр Пустовойтова сможет судить матчи ФНЛ в следующем сезоне

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