Футбол
Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛЧемпионат 05:27
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о перспективах российского арбитра Анастасии Пустовойтовой судить матчи РПЛ или ФНЛ. Ранее она получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».
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