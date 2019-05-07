Футбол

Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛЧемпионат 05:27

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о перспективах российского арбитра Анастасии Пустовойтовой судить матчи РПЛ или ФНЛ. Ранее она получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Арбитр Пустовойтова в следующем сезоне может судить матчи ФНЛ

Чемпионат05:27

Арбитр Пустовойтова: «Приложу все усилия, чтобы сдавать мужские нормативы»

Sport24.ru06:57

На матчах ФНЛ в сезоне-2019/20, возможно, будет работать женщина-арбитр

РИА Новости05:42

Пустовойтова сможет судить матчи Футбольной национальной лиги уже в следующем сезоне

ТАСС06:27

Александр Егоров: О девушках-арбитрах в РПЛ говорить пока рано, но мы делаем для этого все возможное

Советский спорт05:27

Арбитр Пустовойтова сможет судить матчи ФНЛ в следующем сезоне

Sports.ru05:36

«Мужчинам чаще отдают предпочтение, неважно, футбол это или собеседование на работу». Россиянка впервые отсудит финал женской ЛЧ

Матч ТВвчера в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Обновлено в 09:20
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

Опубликовано видео эвакуации пилота через окно из горящего SSJ100

Обновлено в 08:50
Футбол

Кокорин заплакал на последнем слове в суде

Обновлено вчера в 15:31
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Авто

Представлен «заряженный» универсал Subaru Levorg STI Sport

В настоящее время компания Subaru готовит к продажам новое поколение универсала Levorg с приставкой STI, не отказываясь при этом от актуальной модели, которая выпускается с 2014 года и ограничена исключительно рынком Японии.
Обновлено в 09:17
Политика

На Украине избрали главу антикоррупционного суда

В феврале бывшего прокурора Алексея Жукова назначили временно исполняющим обязанности руководителя аппарата антикоррупционного суда.
Обновлено в 09:20
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Общество

Генеральная репетиция парада прошла на Красной площади

На Красной площади прошла генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:12
Здоровье

Новые правила диспансеризации вступили в силу в России

В России 6 мая вступили в силу новые правила диспансеризации. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:42
Армия и оружие

Австрия передала Хорватии МиГ-21 дезертира Перешина

Австрия передала Хорватии самолёт МиГ-21, на котором лётчик-испытатель Рудольф Перешин дезертировал из Югославии в 1991 году.
Обновлено в 09:44
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Футбол

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

Обновлено в 05:49
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

27 октября 2015 года у пары родился сын Артур. Звездные супруги тщательно скрывали лицо мальчика от журналистов.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Происшествия

В Екатеринбурге полиция спасла ребёнка из квартиры, залитой кипятком

Лопнула батарея, и помещение стремительно стало заливать кипятком.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь

Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Футбол

Карасев назначен четвертым арбитром матча «Валенсия» – «Арсенал»

Российский арбитр Сергей Карасев назначен четвертым арбитром на ответный полуфинальный матч Лиги Европы между Валенсией и лондонским Арсеналом.
Обновлено в 06:25
Происшествия

ФСБ задержала семерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали семерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Московской области и Владимире.
Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский назвал европейский выбор Украины безальтернативным

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом заявил, что курс страны в ЕС является безальтернативным и он готов его защищать.
Обновлено в 08:12
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Политика

Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану

Обновлено в 02:36
Политика

В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в мае

Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.
Обновлено в 04:44
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анастасия Вячеславовна Пустовойтова
Российский футбольный судья
Российская футболистка, футбольный арбитр. Мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное