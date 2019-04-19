Арбитр Николаев не намерен завершать карьеруМатч ТВ 07:47

Арбитр Алексей Николаев рассказал, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Последний раз Николаев работал на матче РПЛ 1 сентября 2018 года, когда был назначен резервным арбитром встречи между ЦСКА и "Уралом" (4:0).

Космос Как Северная Америка сгорела в каменном веке Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.

Здоровье В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе Эксперт подчеркнул, что грипп вызван вирусами, поэтому антибиотики, которые борются с бактериями, не работают против гриппа.

Происшествия Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.

Происшествия Об опасности обвала в Севастополе предупреждали Люди не пострадали, но вместе с грунтом рухнули и три автомобиля, ещё три машины не упали, но были эвакуированы спасателями, прибывшими на место.

Происшествия В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.

Путешествия Россияне перечислили претензии к соотечественникам за рубежом Предъявлялись претензии также к недоброжелательности и неумению улыбаться (13 процентов), к невнимательности к местным обычаям и стремлению демонстрировать свой статус и богатство — по 12 процентов участников исследования.

Происшествия Свидетель драки сообщил о «неизвестном друге» Мамаева и Кокорина В деле об избиении футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным чиновников в кафе «Кофемания» появился таинственный драчун, который был вместе со спортсменами, но на скамью подсудимых не попал.

Общество Минстрой предложил наказывать за неточную информацию о подготовке к отопительному сезону Минстрой РФ предложил ввести административную ответственность для региональных чиновников за предоставление неполной информации о подготовке к отопительному сезону.

Экономика Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть» Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Наука Ученые назвали главную причину старения Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.

Футбол «Барселона» интересуется Ришарлисоном «Барселона» проявляет интерес к вингеру «Эвертона» Ришарлисону, информирует Marca.

Политика Патрушев: На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 64 боевика На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году силовики ликвидировали 64 боевика, ещё 285 участников бандподполья задержаны и переданы суду.

Экономика В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.

Происшествия Любовь к наркотикам довела соратницу Ходорковского до задержания Руководителем организации, признанной нежелательной в России, является беглый олигарх Михаил Ходорковский, который руководит ею из Великобритании.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Экономика Миллер обсудил вопросы сотрудничества с Shell Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с главным исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом вопросы сотрудничества компаний по проектам, в частности проекта «Сахалин-2», говорится в сообщении российской компании.

Происшествия Более 70 детей отравились в Дагестане Более 70 детей поступили в больницу в Дагестане с признаками отравления, 15 из них госпитализированы, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

Политика Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.

Хоккей Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.