Футбол
Арбитр Николаев не намерен завершать карьеруМатч ТВ 07:47
Арбитр Алексей Николаев рассказал, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Последний раз Николаев работал на матче РПЛ 1 сентября 2018 года, когда был назначен резервным арбитром встречи между ЦСКА и "Уралом" (4:0).
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