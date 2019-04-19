Футбол

Арбитр Николаев не намерен завершать карьеруМатч ТВ 07:47

Арбитр Алексей Николаев рассказал, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Последний раз Николаев работал на матче РПЛ 1 сентября 2018 года, когда был назначен резервным арбитром встречи между ЦСКА и "Уралом" (4:0).
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Источник: Николаев не судит матчи РПЛ из-за проваленных тестов на «физику»

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