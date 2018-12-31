Хоккей

Судья НХЛ о двух буллитах подряд в ворота молодёжной сборной России: никогда такого не видел
RT на русском
02:19

Швейцария
Россия
4 – 7
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Группа A, вчера
Marco Lehmann
1'
Valentin Nussbaumer
10'
15'
Кирилл Марченко
Marco Lehmann
26'
27'
Дмитрий Саморуков
32'
Григорий Денисенко
43'
Кирилл Слепец
47'
Александр Алексеев
Yannick Bruschweiler
48'
52'
Павел Шэн
53'
Виталий Кравцов
Информация о матче: Спорт-Экспресс, Чемпионат
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Журналист Джон Ховен поделился комментарием бывшего рефери Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о назначении двух буллитов в ворота сборной России в ходе одной атаки в матче со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира в Канаде.
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