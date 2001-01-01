Футбол

Арбитр Мешков ошибочно не наказал сочинца Калугина, травмировавшего полузащитника ЦСКА Сигурдссона. Там светило удалениеСпорт уик-энд 13:30

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Судейский эксперт «СЭ» разобрал эпизод на 21-й минуте матча на «ВЭБ-Арене», где московский ЦСКА принимает «Сочи». Защитник сочинцев Никита Калугин прыгнул сзади и ударил по ногам атакующего полузащитника армейцев Арнора Сигурдссона.
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Хусаинов: арбитр Мешков должен был удалить футболиста «Сочи» Калугина в игре с ЦСКА

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Арбитр Мешков ошибочно не наказал сочинца Калугина, травмировавшего полузащитника ЦСКА Сигурдссона. Там светило удаление

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