Футбол

Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»Петербургский дневник 09:36

По словам арбитра, мяч попал в руку после отскока от его же колена. Согласно новым правилам, это не является нарушением. Прокомментировал Матюнин и претензию «Зенита» относительно добавленного времени.
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Алексей Матюнин
Правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.
— Алексей Матюнин, российский футбольный судьяАБН 09:17
с чего всё началось

Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»

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