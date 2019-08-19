Футбол
Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»Петербургский дневник 09:36
По словам арбитра, мяч попал в руку после отскока от его же колена. Согласно новым правилам, это не является нарушением. Прокомментировал Матюнин и претензию «Зенита» относительно добавленного времени.
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Правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.
— Алексей Матюнин, российский футбольный судьяАБН 09:17
с чего всё началось
Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.Спорт-Экспресс08:20
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Сергей ГЕРАСИМЕЦ: Матюнин отработал слабо, но «Зенит» потерял очки не из-за судьи
Спорт уик-эндвчера в 20:16
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