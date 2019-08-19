Футбол
Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»Петербургский дневник 09:36
По словам арбитра, мяч попал в руку после отскока от его же колена. Согласно новым правилам, это не является нарушением. Прокомментировал Матюнин и претензию «Зенита» относительно добавленного времени.
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Правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.
— Алексей Матюнин, российский футбольный судьяАБН 09:17
с чего всё началось
Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.Спорт-Экспресс08:20
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Технологии
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Ротором»
Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Ткачук заключил контракт с одним из лидеров ФНЛ волгоградским «Ротором».
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Дональд Трамп в Twitter требует от ФРС снизить учетную ставку и начать количественное смягчение
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к ФРС США, потребовав снизить учетную ставку на 1% и начать программу по выкупу активов с рынка (программа количественного смягчения).
Обновлено в 12:39
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Политика
Макрон на встрече с Путиным процитировал Достоевского
Говоря о роли России в Европе, французский лидер принялся по памяти цитировать фрагмент из романа "Подросток", речь в котором идет об отличии русского человека от француза и немца.
Обновлено в 11:58
Театры
Сергей Пускепалис представлен труппе Театра им. Волкова
Обновлено в 08:20
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы, которые нравятся дочери Лее
Поклонники актера просят актера побриться, но малышке Лее усы нравятся, а это для Брэдли сейчас самое главное.
Обновлено в 12:38
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Турецкая военная техника подошла к сирийскому Хан-Шейхуну
Гружённые боеприпасами турецкие военные машины пересекли границу с Сирией и въезжают в город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 05:11
Политика
Украину готовят к размену – эксперт
Бывший президент Пётр Порошенко довёл состояние Украины на международной арене до ручки. Об Украине говорили без Украины.
Обновлено в 07:07
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Наука
В коже мышей обнаружили новый орган восприятия боли
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мэн»
Обновлено в 06:08
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00