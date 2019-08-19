Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.

с чего всё началось

Правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.

По словам арбитра, мяч попал в руку после отскока от его же колена. Согласно новым правилам, это не является нарушением. Прокомментировал Матюнин и претензию «Зенита» относительно добавленного времени.

Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»

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