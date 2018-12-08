Хоккей
Игрок «Локомотива» Каюмов ударил арбитра в матче КХЛ
Игрок «Локомотива» Каюмов ударил арбитра в матче КХЛRT на русскомвчера в 15:23
Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов ударил одного из арбитров, обслуживавших матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между железнодорожниками и финским «Йокеритом».
RT на русскомвчера в 15:23
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Никита Щербак забросил шайбу в дебютном матче за «Лос-Анджелес»
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36 сэйвов Гарипова помогли «Ак Барсу» обыграть «Слован»
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«Анахайм» продлил соглашение с генеральным менеджером Бобом Мюрреем
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Хоккей
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Форвард "Трактора" Игорь Полыгалов не поможет команде в течение как минимум ближайших трех недель, заявил исполняющий обязанности главного тренера челябинского хоккейного клуба Алексей Тертышный после матча с новосибирской "Сибирью".
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4 очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Миннесоту»
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Хоккей
«Даллас» с Радуловым победил «Сан-Хосе» в матче НХЛ
Обновлено в 02:48
Хоккей
Панарин рассказал, какое прозвище придумал Знарку
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, какое прозвище придумал отцу своей девушки Алисы, бывшему главному тренеру сборной России по хоккею Олегу Знарку.
Обновлено в 06:24
Хоккей
Сборная России разгромила норвежцев на старте «Турнира четырех наций»
Сборная России по хоккею с мячом разгромила команду Норвегии в своем стартовом матче на "Турнире четырех наций".
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30-летний хоккеист получил сотрясение мозга в матче против "Сан-Хосе" (1:5). Он покинул лед в третьем периоде и на данный момент неизвестно, сколько матчей он пропустит.
Обновлено в 03:38
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Уланов: «Спартак» сегодня встал не с той ноги, не ожидали такого результата
Тренер московского "Спартака" Игорь Уланов поделился впечатлениями от поражения во встрече с "Металлургом" (3:7).
Обновлено в 09:58