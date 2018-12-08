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Нападающий ярославского «Локомотива» Артур Каюмов ударил одного из арбитров, обслуживавших матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между железнодорожниками и финским «Йокеритом».

Хоккей Хоккей Никита Щербак забросил шайбу в дебютном матче за «Лос-Анджелес» Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне.

Хоккей Хоккей 36 сэйвов Гарипова помогли «Ак Барсу» обыграть «Слован» «Слован» пробил Эмиля Гарипова в середине второго периода, но больше казанский вратарь не пропускал, сделав за игру 36 сэйвов.

Хоккей Хоккей Защитник Пайгин вернулся в ХК «Сочи» из «Локомотива» 23-летний защитник Зият Пайгин продолжит карьеру в ХК «Сочи», сообщает пресс-служба южан. Пайгин перешёл в «Сочи» из «Локомотива».

Хоккей Хоккей «Анахайм» продлил соглашение с генеральным менеджером Бобом Мюрреем "Анахайм" продлил контракт с генеральным менеджером команды Бобом Мюрреем.

Хоккей Хоккей «Мумий Тролль» и Лепс выступят на хоккейных играх на стадионе «Зенита» Группа "Мумий Тролль" выступит на матче Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, который пройдет 16 декабря на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Федерация хоккея России (ФХР).

Хоккей Хоккей Форвард «Трактора» Полыгалов пропустит три недели из-за травмы Форвард "Трактора" Игорь Полыгалов не поможет команде в течение как минимум ближайших трех недель, заявил исполняющий обязанности главного тренера челябинского хоккейного клуба Алексей Тертышный после матча с новосибирской "Сибирью".

Хоккей Хоккей 4 очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Миннесоту» В составе победителей 4 (1+3) очка набрал Коннор Макдэвид, на счету Леона Драйзайтля 3 (2+1) балла.

Хоккей Хоккей Скабелка: у «Барыса» не было возможности подготовиться к матчу Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» во Владивостоке.

Хоккей Хоккей Панарин рассказал, какое прозвище придумал Знарку Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, какое прозвище придумал отцу своей девушки Алисы, бывшему главному тренеру сборной России по хоккею Олегу Знарку.

Хоккей Хоккей Сборная России разгромила норвежцев на старте «Турнира четырех наций» Сборная России по хоккею с мячом разгромила команду Норвегии в своем стартовом матче на "Турнире четырех наций".

Хоккей Хоккей Джордан Стаал получил сотрясение мозга 30-летний хоккеист получил сотрясение мозга в матче против "Сан-Хосе" (1:5). Он покинул лед в третьем периоде и на данный момент неизвестно, сколько матчей он пропустит.