Хоккей
Арбитр КХЛ доставлен в больницу после удара игрока «Локомотива»
Арбитр КХЛ доставлен в больницу после удара игрока «Локомотива»Газета.Ruвчера в 15:12
Нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов ударил линейного арбитра Ивана Дедюлю в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против финского "Йокерита", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ruвчера в 15:12
Оценить
25 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Хоккей
«Динамо» проиграло «Витязю» и прервало победную серию в КХЛ
Обновлено в 12:03
Хоккей
Яндач: сегодня для «Металлурга» было всё хорошо, продуктивная игра
Хочу сказать, что спецбригады и меньшинства, и большинства сегодня хорошо работали. Думаю, поэтому мы и выиграли матч.
Обновлено в 09:44
Хоккей
Андрей Назаров: В матче с «Торпедо» нам откровенно не везло
Обновлено в 14:36
Хоккей
Зыков дебютировал за «Эдмонтон», Макдэвид подбирается к Кучерову
Обновлено в 07:50
Хоккей
Форвард «Трактора» Полыгалов пропустит три недели из-за травмы
Форвард "Трактора" Игорь Полыгалов не поможет команде в течение как минимум ближайших трех недель, заявил исполняющий обязанности главного тренера челябинского хоккейного клуба Алексей Тертышный после матча с новосибирской "Сибирью".
Обновлено в 10:12
Хоккей
«Мумий Тролль» и Лепс выступят на хоккейных играх на стадионе «Зенита»
Группа "Мумий Тролль" выступит на матче между сборными России и Финляндии, который пройдет 16 декабря на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, Григорий Лепс – на игре между петербургским СКА и московским ЦСКА 22 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерация хоккея России (ФХР).
Обновлено в 14:42
Хоккей
Скабелка: у «Барыса» не было возможности подготовиться к матчу
Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» во Владивостоке.
Обновлено в 07:22
Хоккей
Ничушкин пропустил игру с «Сан-Хосе» по решению тренера
Российский нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин пропустил игру регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (3:2) по решению тренера.
Обновлено в 04:45
Хоккей
Россия уступила Швеции, но еще может выиграть турнир
Матч Россия Финляндия пройдет 9 декабря в 12.00 по московскому времени.
Обновлено в 13:04
Хоккей
Антон Курьянов повторил «финт Кучерова» в товарищеской игре
Тренер по развитию игроков «Авангарда» Антон Курьянов забил в стиле форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова во время матча ветеранов «Авангарда» и сборной «Газпром нефти».
Обновлено в 08:25
Хоккей
Панарин рассказал, какое прозвище придумал Знарку
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, какое прозвище придумал отцу своей девушки Алисы, бывшему главному тренеру сборной России по хоккею Олегу Знарку.
Обновлено в 06:24
Хоккей
НХЛ. Защитник Пайлат набрал первое очко за «Баффало»
Защитник Лоуренс Пайлат набрал первое очко за «Баффало» в матче против «Филадельфии» (2:1, идет перый период).
Обновлено в 13:46
Хоккей
«Виннипег» – «Сент-Луис». Куликов провел первый матч после травмы
Обновлено в 07:30
Хоккей
Джиордано дисквалифицирован на две игры
Защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано дисквалифицирован на две игры за нарушение правил с использованием колена против нападающего «Миннесота Уайлд» Микко Койву, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 04:45
Хоккей
Он не нужен клубу Овечкина, но ему дали новый шанс в Америке. Шумаков – в фарме «Флориды»
Сергей Шумаков подписал просмотровый контракт с фарм-клубом "Пантерз" – "Спрингфилдом" Русский форвард бунтовал в ЦСКА, теперь – в "Вашингтоне".
Обновлено в 14:47