Нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов ударил линейного арбитра Ивана Дедюлю в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против финского "Йокерита", сообщает "Спорт-Экспресс".

Арбитр КХЛ доставлен в больницу после удара игрока «Локомотива»

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