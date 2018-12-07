Хоккей
Арбитр КХЛ доставлен в больницу после удара игрока «Локомотива»
Арбитр КХЛ доставлен в больницу после удара игрока «Локомотива»Газета.Ruвчера в 15:12
Нападающий ярославского "Локомотива" Артур Каюмов ударил линейного арбитра Ивана Дедюлю в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против финского "Йокерита", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ruвчера в 15:12
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