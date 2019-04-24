Футбол
Арбитр Иванов рассудит «Краснодар» и ЦСКА в 26-м туре РПЛRT на русском 03:32
Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым рассудит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ассистентами Иванова станут Роман Усачёв и Дмитрий Березнев.
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