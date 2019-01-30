Происшествия
Арашукова временно отстранили от должности сенатораИзвестия 10:32
В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости». Сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января на заседании Совета Федерации.
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с чего всё началось
Басманный суд Москвы во вторник временно отстранил Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Юнона Царева.Интерфакс10:35
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