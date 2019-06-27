Происшествия

Арашуков заявил, что его обвиняют в убийстве из-за плевка в портретLife.ru 13:26

Как сообщал Лайф, экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".
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Свидетель обвинил Арашукова в заказном убийстве плюнувшего в его портрет человека

Взгляд.ру09:28

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

РБК09:05

Рауф Арашуков рассказал об обвинениях в убийстве из-за плевка в портрет

Дождь10:51

Бывшего российского сенатора обвинили в убийстве из-за плевка

Lenta.ru09:53

Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову

Газета.Ru10:48

Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет

РИА Новости09:32

Басманный суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову

Эхо Москвы11:30
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Космос

Исследователи: решение парадокса возраста красных гигантов

Четыре года назад было обнаружено, что несколько красных гигантских звезд представляют собой парадокс: несмотря на то, что они построены из очень старого звездного материала, их большие массы указывают на явно более молодой возраст.
Обновлено в 10:48
Космос

Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий

Обновлено 25 июня в 03:29
Политика

Климкин ответил на критику Зеленского по поводу моряков

Главу украинского МИД Павла Климкина не смутило недовольство президента страны Владимира Зеленского самоуправством дипведомства в вопросе об освобождении моряков - как известно, переговоры на этот счет с Москвой были фактически сорваны Киевом.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Политика

Путин считает, что либеральная идея изжила себя

Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:41
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет

Обновлено в 10:39
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 04:10
Политика

Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Политика

МИД Франции приветствует возвращение РФ в ПАСЕ

Последний бой Киева проигран: российскую делегацию восстановили в правах в ПАСЕ Напомним, решение о возвращении РФ в ПАСЕ окончательно было принято на заседании 26 июня.
Обновлено в 13:11
Авто

В Россию возвращаются автомобили Ravon

Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
Обновлено вчера в 05:51
Музыка

Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено вчера в 10:06
Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Обновлено в 13:45
Происшествия

Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева

В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.
Обновлено в 13:48
Технологии

В России появится сервис оценки качества вождения

Обновлено в 09:56
Футбол

Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»

Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России

Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Технологии

«Яндекс» сообщил о попытках взлома сервисов компании

"Яндекс" сообщил о попытках взлома сервисов компании - пресс-служба.
Обновлено в 14:56
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Экономика

Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ

Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 11:01
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Дело сенатора АрашуковаБольше новостей по теме
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