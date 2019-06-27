Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицоРБК 09:05

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заявил, что его предшественник на этом посту - Вячеслав Дерев - дал против него показания по делу об убийстве, сообщает в четверг корреспондент "Интерфакса". "11 июня 2019 года между мной и Деревым была проведена очная ставка.

с чего всё началось

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

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