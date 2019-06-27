Происшествия
Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портретРБК 09:05
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика
Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Азиза бросила жениха перед свадьбой
Перед свадьбой Азиза поставила жениху ультиматум. Она потребовала, чтобы Бескровный бросил курить.
Обновлено в 15:46
Политика
В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата
Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Политика
Бахрейн отозвал посла из Ирака после нападения на посольство в Багдаде
МИД Бахрейна принял решение об отзыве для консультация посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде.
Обновлено в 19:30
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка
«Группа журналистов, в состав которой входили представители News Front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости.
Обновлено в 16:20
Авто
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров
Обновлено в 04:05
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»
США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Технологии
Алексей Хахунов, сооснователь CTO DBrain: как решить проблему точности AI с помощью людей
Мода на нейросети и машинное обучение в последние годы захватила весь мир.
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Политика
Конгресс США принял законопроект о гумпомощи для южной границы
Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что законопроект, предусматривающий финансовую помощь в $4,6 млрд для решения проблем на границе США, принят обеими палатами Конгресса.
Обновлено в 19:13
Политика
Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров
Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.
Обновлено в 18:10
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова
Резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова приняла Парламентская ассамблея Совета Европы 27 июня, сообщается на официальном сайте ПАСЕ.
Обновлено в 13:40
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено в 15:44
Политика
Пушков высмеял отказ Грузии и Литвы покидать сессию ПАСЕ из-за России
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter прокомментировал отказ делегаций Грузии и Литвы покидать сессию ПАСЕ, несмотря на объявленное ранее соответствующее решение.
Обновлено в 18:01
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Политика
Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией
Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран.
Обновлено в 17:20
Технологии
Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету
Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Спорт
Туктамышева: «Загитова стеснялась в Японии, но я ей помогла»
22-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что помогла 17-летней соотечественнице и коллеге Алине Загитовой преодолеть стеснение на гастролях с шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено в 15:47
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT
Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта
Пассажирский Ан-24 врезался в очистные сооружения аэропорта В четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия) совершил аварийную посадку Ан-24 АО «Авиакомпания "Ангара"», на борту которого находились 47 человек.
Обновлено в 16:43
Наука
Кофе активизирует бурый жир, заставляя организм сжигать больше калорий
Обновлено 25 июня в 12:59
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13