Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портретРБК 09:05

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
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Бывший сенатор Рауф Арашуков останется под стражей до 30 сентября

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Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

РБК09:05

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Дождь10:51

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РИА Новости09:32

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
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