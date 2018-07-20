Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портретРБК 09:05

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
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Свидетель обвинил Арашукова в заказном убийстве плюнувшего в его портрет человека

Взгляд.ру09:28

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

РБК09:05

Рауф Арашуков рассказал об обвинениях в убийстве из-за плевка в портрет

Дождь10:51

Арашуков рассказал о плевке в портрет, за который на него вешают убийство

Газета.Ru10:43

Бывшего российского сенатора обвинили в убийстве из-за плевка

Lenta.ru09:53

Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет

РИА Новости09:32

Басманный суд Москвы на 3 месяца продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову

Эхо Москвы11:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
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Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
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Глава ЦИК допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений в ходе кампании.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
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Футбол

Каррера прокомментировал свое увольнение из «Спартака»

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Экономика

Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов

Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
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Политика

Опрос показал, кого украинцы хотят видеть премьер-министром

Среди лидеров оказался действующий глава украинского правительства Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос среди граждан Украины по поводу того, кто может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 08:38
Экономика

TCS Group Тинькова разместит около 10% капитала на SPO

TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») разместит на Лондонской бирже около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок, что составляет около 10% акционерного капитала компании, говорится в сообщении TCS Group.
Обновлено в 04:15
Футбол

Ахметов сменил игровой номер в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сменил игровой номер в команде. Футболист в новом сезоне будет выступать под номером 7 вместо прежнего 77.
Обновлено в 08:19
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Экономика

ЦБ обнаружил манипулирование акциями «Трансаэро»

Регулятор оценил общий размер убытков, которых акционер и его мать избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже акций, в более чем 200 млн руб. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст. 185.6 и ст. 185.3 УК РФ.
Обновлено в 10:43
Футбол

Колобков: новый лимит на легионеров в РПЛ принят единогласно

Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет изменён.
Обновлено вчера в 06:28
Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли планы по защите от российских крылатых ракет

США рассматривают варианты использования систем ПРО и обычных неядерных вооружений для защиты от российских крылатых ракет.
Обновлено в 10:39
Авто

«Калашников» показал обновленный электромобиль

Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:53
Футбол

УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии

Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
Обновлено в 09:28
Происшествия

Полиция отчиталась о задержании людей, которые облили фекалиями сборщиков подписей за выдвижение Любови Соболь

Три молодых и неработающих человека в возрасте от 20 до 26 лет свои действия объяснили тем, что поспорили между собой, кто обольет волонтера разведенным лошадиным навозом.
Обновлено в 10:03
Политика

Грызлов обеспокоен ходом разведения сил в районе Станицы Луганской

Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов выразил обеспокоенность ходом разведения сил в районе Станицы Луганской в связи с информацией о возможном демарше Киева в пятницу.
Обновлено в 10:21
Музыка

Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Обновлено в 02:40
Политика

Захарова заявила об использовании Киевом моряков для шантажа России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Украина отказалась обсуждать с Москвой освобождение моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:59
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали дочь

Петренко рассказал, что дети не редкие гости на их работе, отметив, что и работают они сообща.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Скончался худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Юрий Ошеров был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как упал в оркестровую яму В региональном Минкультуры сообщили о смерти художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя Юрия Ошерова.
Обновлено в 05:59
Общество

Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю

Обновлено в 05:34
Политика

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

Обновлено в 07:44
Экономика

Банк «Открытие» изменит слоган из-за критики ЦБ

Банк «Открытие» пообещал учесть позицию Центробанка и изменить вызвавший недовольство регулятора слоган.
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Авто

Компания Kia показала салон нового кроссовера Seltos

Южнокорейская компания Kia поделилась снимками салона новой модели кроссовера Seltos, который официально представили публике 20 июня.
Обновлено в 09:54
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ММА. Допинг-проба Ивана Штыркова лишила его контракта с UFC

По правилам ведущего промоушена США, боец получает наказание за все запрещенные препараты, которые могли быть обнаружены в организме в течение года до подписания контракта с UFC.
Обновлено в 10:50
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В России запустят сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля

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