Ереванский «Арарат-Армения» справился с «Дюделанжем» из Люксембурга в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Благодаря голу Ильи Антонова на последних минутах матча Лиги Европы армянский «Арарат» дома переиграл «Дюделанж». Ответный матч в Люксембурге состоится 29 августа Лига Европы.

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ЖКХ В Белогорске Роспотребнадзор закрыл несколько детских садов Почти 1 700 воспитанникам детских садов Белогорска запретили посещать детский сад.

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Авто Volkswagen выпустил внедорожный Polo Компания Volkswagen представила внедорожную модификацию хэтчбека Polo предыдущей генерации.

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