Футбол

«Арарат» дома обыграл «Дюделанж» в Лиге ЕвропыBookmaker-ratings.ru 13:19

Арарат-Армения — Ф91 Дюделанж
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Стадион «Республиканский»
Маилсон Лима
22′
54′
Доминик Штольц
Омар Натами
Петрос Аветисян
Армен Амбарцумян
56′
67′
Марио Покар
68′
Данел Синани
Антон Кобялко
Луи Огана
75′
76′
Омар Натами
Коджо Альфонс
78′
78′
Райан Клапп
Микаэль Гаро
Гор Малакян
Илья Антонов
82′
Александар Дамчевски
84′
90′+2′
Данел Синани
Мехди Уамри
Илья Антонов
90′+3′
Ереванский «Арарат-Армения» справился с «Дюделанжем» из Люксембурга в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Благодаря голу Ильи Антонова на последних минутах матча Лиги Европы армянский «Арарат» дома переиграл «Дюделанж». Ответный матч в Люксембурге состоится 29 августа Лига Европы.
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