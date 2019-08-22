Футбол

«Арарат» дома обыграл «Дюделанж» в Лиге ЕвропыBookmaker-ratings.ru 13:19

Арарат-Армения — Ф91 Дюделанж
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Стадион «Республиканский»
Маилсон Лима
22′
54′
Доминик Штольц
Омар Натами
Петрос Аветисян
Армен Амбарцумян
56′
67′
Марио Покар
68′
Данел Синани
Антон Кобялко
Луи Огана
75′
76′
Омар Натами
Коджо Альфонс
78′
78′
Райан Клапп
Микаэль Гаро
Гор Малакян
Илья Антонов
82′
Александар Дамчевски
84′
90′+2′
Данел Синани
Мехди Уамри
Илья Антонов
90′+3′
Ереванский «Арарат-Армения» справился с «Дюделанжем» из Люксембурга в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Благодаря голу Ильи Антонова на последних минутах матча Лиги Европы армянский «Арарат» дома переиграл «Дюделанж». Ответный матч в Люксембурге состоится 29 августа Лига Европы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арарат-Армения» победил «Дюделанж» в отборе Лиги Европы благодаря голу на 93-й минуте

Sport24.ru13:04

«Арарат-Армения» переиграл «Дюделанж» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы

Спорт-Экспресс13:09

Энергетика сбивала с ног: что было после матча «Арарат-Армения» — «Дюделанж» в Ереване

Sputnik Армения15:17

«Арарат» вырвал победу у «Дюделанжа» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Матч ТВ12:50

Гол на 93-й минуте принёс «Арарату» победу над «Дюделанжем» в Лиге Европы

Чемпионат12:52

«Арарат-Армения» - «Дюделанж» - Анализ прогнозов и ставок экспертов и капперов

ODDS.ru02:41

«Арарат-Армения» — «Дюделанж»: кто заслужил место в группе?

Все про Спорт рувчера в 11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении Кишинева

Обновлено в 17:01
Футбол

Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.
Обновлено в 14:34
Авто

Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ

Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
Обновлено в 16:09
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
Обновлено в 17:05
Политика

Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США

Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Авто

СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси

Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Обновлено в 07:05
Политика

Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Мария Машкова рассказала, что выбрала мужа из-за генофонда

Актриса Мария Машкова на своей страничке в социальной сети Instagram решила поделиться с поклонниками собственным секретом счастливого брака.
Обновлено в 07:36
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Футбол

«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды

«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол

«Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?» Радимов продолжает сравнивать

Напомним, ранее Радимов уже сравнивал Шюррле с Маркизио во время матча 6-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (2:1).
Обновлено в 17:42
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Обновлено в 15:05
Футбол

Антон Миранчук: «Не считаю, что у нас слабый чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук порассуждал об уровне российской Премьер-лиги.
Обновлено в 16:46
Кино

Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби

Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Сирийские власти открыли гуманитарный коридор в провинции Хама

Обновлено в 04:11
Происшествия

19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео

Обновлено в 14:14
Политика

МИД Канады назвал условия возврата России в формат G8

Глава МИД Канады Христя Фриланд назвала условия, на которых Россия может быть вновь возвращена в состав "большой восьмерки".
Обновлено в 15:05
Политика

Вашингтон назвал условие возвращения России в G8

Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Гаджеты

Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android

Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Яна Рудковская собралась застраховать свои ноги

Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать свои ноги. Она считает, что именно эта часть тела увеличивает ее популярность.
Обновлено в 15:11
Экономика

Индонезия может отказаться от закупок самолетов Airbus в пользу Boeing

Власти Индонезии подталкивают свои авиакомпании к прекращению закупок самолетов Airbus в ответ на кампанию ЕС против биотоплива на основе пальмового масла, есть вероятность замены лайнеров на продукцию Boeing, передает агентство Блумберг.
Обновлено в 09:24
Футбол

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения

«С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное