Ереванский «Арарат-Армения» справился с «Дюделанжем» из Люксембурга в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Благодаря голу Ильи Антонова на последних минутах матча Лиги Европы армянский «Арарат» дома переиграл «Дюделанж». Ответный матч в Люксембурге состоится 29 августа Лига Европы.

Все про Спорт ру

Футбол Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.

Авто Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.

Политика Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.

Политика Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Авто СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Политика Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.

Шоу-бизнес Мария Машкова рассказала, что выбрала мужа из-за генофонда Актриса Мария Машкова на своей страничке в социальной сети Instagram решила поделиться с поклонниками собственным секретом счастливого брака.

Шоу-бизнес Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Футбол «Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?» Радимов продолжает сравнивать Напомним, ранее Радимов уже сравнивал Шюррле с Маркизио во время матча 6-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (2:1).

Кино Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.

Политика МИД Канады назвал условия возврата России в формат G8 Глава МИД Канады Христя Фриланд назвала условия, на которых Россия может быть вновь возвращена в состав "большой восьмерки".

Политика Вашингтон назвал условие возвращения России в G8 Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».

Гаджеты Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.

Шоу-бизнес Яна Рудковская собралась застраховать свои ноги Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать свои ноги. Она считает, что именно эта часть тела увеличивает ее популярность.

Экономика Индонезия может отказаться от закупок самолетов Airbus в пользу Boeing Власти Индонезии подталкивают свои авиакомпании к прекращению закупок самолетов Airbus в ответ на кампанию ЕС против биотоплива на основе пальмового масла, есть вероятность замены лайнеров на продукцию Boeing, передает агентство Блумберг.