Футбол
«Арарат» дома обыграл «Дюделанж» в Лиге ЕвропыBookmaker-ratings.ru 13:19
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Стадион «Республиканский»
Маилсон Лима
|22′
|54′
Доминик Штольц
Омар Натами
Петрос Аветисян
Армен Амбарцумян
|56′
|67′
Марио Покар
|68′
Данел Синани
Антон Кобялко
Луи Огана
|75′
|76′
Омар Натами
Коджо Альфонс
|78′
|78′
Райан Клапп
Микаэль Гаро
Гор Малакян
Илья Антонов
|82′
Александар Дамчевски
|84′
|90′+2′
Данел Синани
Мехди Уамри
Илья Антонов
|90′+3′
Арарат-Армения
Расстановка 4‑3‑3
33
Абакумов
6
Пашов
3
Менешеш
21
Дамчевски
20
Ашенте
63
Альфонс
10
Амбарцумян
67
Антонов
27
Нарсинх
99
Огана
94
Лима
1
Жубер
34
Бушуари
5
Шнель
28
Морран
15
Дельгадо
24
Кирш
22
Бернье
8
Покар
20
Гаро
13
Натами
94
Уамри
Ф91 Дюделанж
Расстановка 5‑3‑2
Ереванский «Арарат-Армения» справился с «Дюделанжем» из Люксембурга в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЕ. Благодаря голу Ильи Антонова на последних минутах матча Лиги Европы армянский «Арарат» дома переиграл «Дюделанж». Ответный матч в Люксембурге состоится 29 августа Лига Европы.
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