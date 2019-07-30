"Арарат-Армения" победил "Линкольн" (Гибралтар) и в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Первая встреча команд в Ереване завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Ответный матч, прошедший во вторник в Гибралтаре, завершился победой "Арарата-Армении" — 2:1.

«Арарат-Армения» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы

Все про Спорт ру

Экономика Эксперты оценили стоимость такси и личного авто в России При подсчете стоимости и разницы эксперты учитывали расходы на топливо и обслуживание автомобиля, средние цены на такси и уровень доходов россиян.

Финансы Рубль укрепился к евро и подешевел к доллару Официальный курс рубля к евро, по данным Московской биржи на торгах в пятницу, 30 июля, потерял в цене 10 копеек.

Политика Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.

Политика Трамп пообещал разузнать о госпитализации Навального Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о госпитализации блогера Алексея Навального, которого 29 июля доставили из спецприемника в московскую больницу с сильным приступом аллергии.

Здоровье Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".

Экономика Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубля В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля.

Общество Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.

Происшествия На Невском проспекте BMW прилег на бок ДТП случилось неподалеку от Гостиного двора. "Чудеса на виражах, BMW на Невском проспекте прилег на двери", - рассказали свидетели аварии.

Игры Вышла браузерная версия культовой игры Diablo Любой желающий теперь может запустить культовую игру Diablo 1996 года прямо в браузере. Об этом 31 июля сообщил журнал PC Gamer.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Происшествия В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн» Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество В России назвали самые похищаемые в магазинах товары Разработчики применяемой в российских сетях магазинов системы распознавания лиц с алгоритмом NtechLab подсчитали, какие товары чаще всего привлекают шоплифтеров (магазинных воров).

Происшествия Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.

Происшествия Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Космос Ракету «Протон-М» для коммерческого пуска доставили на Байконур Ракету-носитель "Протон-М" для запуска европейского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B и американского технологического MEV-1 привезли на космодром Байконур, сообщил в среду Центр Хруничева (предприятие "Роскосмоса").

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Экономика Чистая прибыль Airbus в I полугодии выросла в 2,4 раза Европейский авиастроительный концерн Airbus в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,197 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Общество В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

Политика Китай запретил жителям поездки на Тайвань Власти КНР с 1 августа запретили частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов, сообщает ТАСС. Запрет носит временный характер.

Экономика В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.

Армия и оружие Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии "Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.