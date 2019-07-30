"Арарат-Армения" победил "Линкольн" (Гибралтар) и в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Первая встреча команд в Ереване завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Ответный матч, прошедший во вторник в Гибралтаре, завершился победой "Арарата-Армении" — 2:1.

«Арарат-Армения» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы

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