Футбол
«Арарат-Армения» вышла в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыРИА Новости 14:03
"Арарат-Армения" победил "Линкольн" (Гибралтар) и в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы. Первая встреча команд в Ереване завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Ответный матч, прошедший во вторник в Гибралтаре, завершился победой "Арарата-Армении" — 2:1.
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«Линкольн» — «Арарат-Армения». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ЛЕ 30 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:39
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