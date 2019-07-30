Футбол

«Судува» и «Арарат-Армения» вышли в третий квалификационный раунд ЛЕМатч ТВ вчера в 13:45

В третьем квалификационном раунде ЛЕ «Арарат-Армения» сыграет с проигравшим в паре «Сабуртало» — «Динамо» Загреб, а «Судува» встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Первые матчи третьего раунда пройдут 8 августа, а ответные — 15-го.
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