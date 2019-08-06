В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Арарат-Армения дома уступил грузинскому Сабуртало 1:2. Единственный мяч в составе проигравших провел россиянин Антон Кобялко.

Теннис Александрова вышла во второй круг турнира в Торонто Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг теннисного турнира в Торонто.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Здоровье Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком 28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

Технологии «ВКонтакте» тестирует версию без счётчиков лайков и репостов Социальная сеть "ВКонтакте" тестирует отказ от показа количества лайков и репостов в новостной ленте и на страницах сообществ.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Экономика В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.

Политика Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.

Футбол «Аякс» сыграл вничью с ПАОК в квалификации ЛЧ Голландский «Аякс» сыграл вничью с греческим ПАОК в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Экономика МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.

Шоу-бизнес Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы» Актриса Мария Порошина назвала рождение сына «подарком судьбы». Звездный наследник по имени Андрей появился на свет в январе 2019 года.

Шоу-бизнес Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.

Общество Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли прощается со старшим сыном Старший сын актрисы — Мэддокс — надолго уезжает из дома, ведь он решил отправиться за океан, чтобы учиться в университете в Южной Корее.

Космос Открытие математиков из России поможет раскрыть тайны рождения галактик Отечественные астрофизики и математики создали систему уравнений, которые реалистично описывают то, как гигантские облака газа могут превращаться в отдельные звезды или целые галактики.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области При взрыве погибли два человека. Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома.

Экономика Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Политика Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное.

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.