Футбол
«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге ЕвропыСоветский спорт 12:56
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Арарат-Армения дома уступил грузинскому Сабуртало 1:2. Единственный мяч в составе проигравших провел россиянин Антон Кобялко.
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