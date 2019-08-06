Футбол

«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге ЕвропыСоветский спорт 12:56

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Арарат-Армения дома уступил грузинскому Сабуртало 1:2. Единственный мяч в составе проигравших провел россиянин Антон Кобялко.
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«Сабуртало» победил «Арарат-Армению» в первом матче третьего отборочного раунда ЛЕ

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"Арарат-Армения уступил "Сабуртало" в 1-м матче 3-го раунда квалификации ЛЕ

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Гол Кобялко не спас «Арарат» от поражения в матче квалификации ЛЕ с «Сабуртало»

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«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в отборочном турнире Лиги Европы

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Гол россиянина Кобялко не спас «Арарат-Армению» от поражения в матче с «Сабуртало» в квалификации ЛЕ

Sport24.ru12:56

«Сабуртало» победил «Арарат-Армению» в первом матче третьего отборочного раунда ЛЕ

Sportbox.RU12:56

«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы

Советский спорт12:56
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
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