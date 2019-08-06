Футбол
«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге ЕвропыСоветский спорт 12:56
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Арарат-Армения дома уступил грузинскому Сабуртало 1:2. Единственный мяч в составе проигравших провел россиянин Антон Кобялко.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
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