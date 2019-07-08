В Ереване состоялась встреча 1-го квалификационный раунда Лиги Чемпионов между местным клубом "Арарат-Армения" и шведским АИКом. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. Оба мяча у победителей забил Петрос Аветисян.

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