Футбол

«Арарат-Армения» переиграл шведский АИКВестник Кавказа вчера в 11:57

Арарат-Армения — АИК
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
FFA Acedemy Stadium
Петрос Аветисян
3′
3′
Роберт Лундстрём
13′
Роберт Лундстрём
Гор Малакян
29′
39′
Чинеду Обаси
Петрос Аветисян
45′
Гор Малакян
Илья Антонов
46′
46′
Bilal Hussein
Себастьян Ларссон
65′
Чинеду Обаси
Колбейн Сигторссон
Антон Кобялко
Луи Огана
70′
Петрос Аветисян
Армен Амбарцумян
70′
84′
Антон Салетрос
Расмус Линдквист
Илья Антонов
90′
В Ереване состоялась встреча 1-го квалификационный раунда Лиги Чемпионов между местным клубом "Арарат-Армения" и шведским АИКом. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. Оба мяча у победителей забил Петрос Аветисян.
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