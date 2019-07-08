В Ереване состоялась встреча 1-го квалификационный раунда Лиги Чемпионов между местным клубом "Арарат-Армения" и шведским АИКом. Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. Оба мяча у победителей забил Петрос Аветисян.

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Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Музыка На Украине запретили выступавшим в России детям петь на Евровидении В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) запретили юным музыкантам участвовать в детском конкурсе Евровидения в качестве представителя страны, если после 1 января 2014 года они выступали на территории России.

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Происшествия У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.

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Политика Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.

Происшествия Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.

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Происшествия Раскрыта возможная причина аварии на «Лошарике» Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог начаться из-за взрыва литиевого аккумулятора. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Гаджеты Sound Blaster отмечает 30-летие звуковых карт Creative началом продаж моделей Sound Blaster AE-9 и Sound Blaster AE-7 Компания Creative Technology анонсировала продажи своих самых передовых на сегодняшний день звуковых карт с интерфейсом PCIe: Sound Blaster AE-9 и Sound Blaster AE-7.

Армия и оружие Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.

Политика СМИ сообщили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией Накануне Госдума приняла заявление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с провокациями в Грузии».

Авто Skoda начала производство нового кроссовера Kamiq На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.