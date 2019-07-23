Футбол
«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕМатч ТВ вчера в 12:54
«Арарат-Армения» на своем поле обыграл гибралтарский «Линкольн» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0, все голы хозяева забили в первом тайме.
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«Арарат» обыграл «Линкольн» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы
Спорт-Экспрессвчера в 13:15
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Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест
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Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое
Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб.
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Компания General Motors подготовила к старту продаж новый кроссовер Chevrolet Trailblazer.
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Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости скорейшего решения вопроса рекультивации промышленной площадки обанкроченного "Усольехимпрома" в Иркутской области.
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Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
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Северная Корея задержала российское судно
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Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр отреагировал на неожиданное исполнение песни «Группа крови» коллективом Metallica на концерте в Москве.
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Во время исполнения первой песни на концерте в Петербурге, Кристина Агилера спускалась по лестнице, где оступилась и упала.
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Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку акита-ину
Российская фигуристка Алина Загитова во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подарила ему плюшевую собаку породы акита-ину.
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Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви
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Лифт с людьми сорвался в севастопольской новостройке в районе парка Победы.
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«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
По просьбе N+1 физик и писатель-фантаст Борис Штерн рассказал о том, как, не нарушая законов физики, можно было бы развить скорость, достаточную для путешествия к звездам.
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