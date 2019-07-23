Футбол

«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕМатч ТВ вчера в 12:54

4 фото
«Арарат-Армения» на своем поле обыграл гибралтарский «Линкольн» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0, все голы хозяева забили в первом тайме.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Кобялко помог «Арарат-Армении» обыграть «Линкольн» в первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЕ

Sport24.ruвчера в 13:14

«Арарат» обыграл «Линкольн» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 13:15

«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕ

Sportbox.RUвчера в 12:54

Гол российского форварда Кобялко помог «Арарату» выиграть в квалификации ЛЕ

Чемпионатвчера в 12:55

«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕ

Матч ТВвчера в 12:54

«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн Сити» благодаря голу Кобялко

Советский спортвчера в 12:53

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Арарат» победил «Линкольн», «Астана» и «Санта-Колома» сыграли вничью

Sports.ruвчера в 08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест

Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП

Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Экология

Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку

В Екатеринбурге сегодня утром чувствуется специфический запах, сам город окутала дымка, сообщает местный портал E1.RU.
Обновлено в 02:25
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался в больнице

Российский боксер Максим Дадашев, который 20 июля был госпитализирован после боя с отеком мозга, скончался в больнице.
Обновлено вчера в 10:59
Экономика

Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое

Услуги таможни могут подорожать для онлайн-покупателей вдвое Минфин предложил c начала 2020 года повысить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа вдвое — до 500 руб.
Обновлено вчера в 18:39
Финансы

«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Экс-президент Киргизии прибыл на авиабазу России

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в среду прибыл на расположенную в киргизском городе Кант авиабазу России.
Обновлено в 01:15
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Авто

Новый Chevrolet Trailblazer готовится к старту продаж

Компания General Motors подготовила к старту продаж новый кроссовер Chevrolet Trailblazer.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Общество

Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости скорейшего решения вопроса рекультивации промышленной площадки обанкроченного "Усольехимпрома" в Иркутской области.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Командующий войсками ЮВО вручил документы на право приобретения жилья

Средний размер жилищной субсидии, выданной в ЮВО, приближается к 7 млн рублей, также сообщили в региональном управлении жилищного обеспечения.
Обновлено вчера в 18:30
Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты

Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров

Обновлено в 01:58
Интернет

Слежка за пользователями Instagram упростилась

Обновлено вчера в 08:59
Музыка

Сын Виктора Цоя оценил исполнение «Группы крови» музыкантами Metallica

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр отреагировал на неожиданное исполнение песни «Группа крови» коллективом Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 23:31
Музыка

Кристина Агилера упала во время концерта в Петербурге

Во время исполнения первой песни на концерте в Петербурге, Кристина Агилера спускалась по лестнице, где оступилась и упала.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку акита-ину

Российская фигуристка Алина Загитова во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подарила ему плюшевую собаку породы акита-ину.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви

На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае

Обновлено 22 июля в 15:18
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в севастопольской новостройке

Лифт с людьми сорвался в севастопольской новостройке в районе парка Победы.
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Наталья Подольская получила травму спины на отдыхе в Испании

О своей травме 37-летняя супруга Владимира Преснякова рассказала в микроблоге Instagram.Подольская с мужем и сыном Артемием решили провести летний отпуск в Испании.
Обновлено в 00:14
Музыка

Shazam назвали самые популярные песни у россиян

Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 22:55
Футбол

«Лилль» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере Н. Пепе

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Лилль» находятся на продвинутой стадии переговоров о трансфере Пепе.
Обновлено в 01:25
Наука

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

По просьбе N+1 физик и писатель-фантаст Борис Штерн рассказал о том, как, не нарушая законов физики, можно было бы развить скорость, достаточную для путешествия к звездам.
Обновлено 22 июля в 10:30
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное