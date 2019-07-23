Футбол

«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕМатч ТВ 12:54

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«Арарат-Армения» на своем поле обыграл гибралтарский «Линкольн» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0, все голы хозяева забили в первом тайме.
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