Футбол
«Арарат-Армения» обыграл «Линкольн» в квалификации ЛЕМатч ТВ 12:54
«Арарат-Армения» на своем поле обыграл гибралтарский «Линкольн» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:0, все голы хозяева забили в первом тайме.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:37, Вашингтон
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
В США заявили, что сбили два иранских беспилотника. Или нет
Командование США считает, что, возможно, сбито два иранских беспилотных летательных аппарата, а не один, о котором сообщалось ранее, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи 23 июля в интервью CBS News.
Обновлено в 14:20
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Происшествия
Назван инициатор массовых задержаний в Чечне
К волне массовых задержаний в Чечне в январе 2017 года привели действия республиканского управления ФСБ.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Политика
Борис Джонсон станет премьером Великобритании
Обновлено в 07:17
Политика
СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях
Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 14:26
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Музыка
На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Политика
Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Спорт
Российский пловец может лишиться бронзы на ЧМ
Российский пловец Мартин Малютин может лишиться бронзовой награды чемпионата мира по водным видам спорта.
Обновлено в 11:02
Политика
Володин рассказал, от кого зависит окончание войны в Донбассе
Решение о прекращении военных действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках во многом зависит от действий нового парламента Украины.
Обновлено в 13:27
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Россия очень уверенно обыграла Молдавию в отборе к чемпионату мира по пляжному футболу и пробилась в восьмерку сильнейших.
Обновлено в 14:03
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Reuters узнал о планах Европы собрать коалицию для защиты от Ирана
По словам одного из источников Reuters, миссией по защите жизненно важных морских путей для транспортировки нефти от Ирана может руководить совместное франко-британское командование.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53