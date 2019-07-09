Футбол

«Арарат-Армения» обыграл АИК в Лиге чемпионовSportbox.RU 11:58

Арарат-Армения — АИК
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
FFA Acedemy Stadium
Петрос Аветисян
3′
3′
Роберт Лундстрём
13′
Роберт Лундстрём
Гор Малакян
29′
39′
Чинеду Обаси
Петрос Аветисян
45′
Гор Малакян
Илья Антонов
46′
46′
Bilal Hussein
Себастьян Ларссон
65′
Чинеду Обаси
Колбейн Сигторссон
Антон Кобялко
Луи Огана
70′
Петрос Аветисян
Армен Амбарцумян
70′
84′
Антон Салетрос
Расмус Линдквист
Илья Антонов
90′
«Арарат-Армения» дебютировал в Лиге чемпионов с победы над клубом АИК. Встреча первого отборочного раунда турнира прошла в Ереване и завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Петрос Аветисян. У гостей отличился Чинеду Обаси.
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