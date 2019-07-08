Футбол
«Арарат-Армения» обыграл АИК в Лиге чемпионовМатч ТВ 11:58
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
FFA Acedemy Stadium
Петрос Аветисян
|3′
|3′
Роберт Лундстрём
|13′
Роберт Лундстрём
Гор Малакян
|29′
|39′
Чинеду Обаси
Петрос Аветисян
|45′
Гор Малакян
Илья Антонов
|46′
|46′
Bilal Hussein
Себастьян Ларссон
|65′
Чинеду Обаси
Колбейн Сигторссон
Антон Кобялко
Луи Огана
|70′
Петрос Аветисян
Армен Амбарцумян
|70′
|84′
Антон Салетрос
Расмус Линдквист
Илья Антонов
|90′
Арарат-Армения
Расстановка 4‑5‑1
33
Абакумов
6
Pashov
3
Meneses
15
Гузь
20
Achenteh
27
Нарсинх
63
Alphonse
10
Амбарцумян
67
Антонов
17
Sanogo
99
Огана
34
Линнер
2
Гранли
6
Димитриадис
14
Метс
15
Лундстрём
7
Ларссон
8
Аду
20
Эльюнусси
9
Линдквист
36
Гойтом
30
Сигторссон
АИК
Расстановка 3‑5‑2
«Арарат-Армения» дебютировал в Лиге чемпионов с победы над клубом АИК. Встреча первого отборочного раунда турнира прошла в Ереване и завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Петрос Аветисян. У гостей отличился Чинеду Обаси.
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