«Арарат-Армения» дебютировал в Лиге чемпионов с победы над клубом АИК. Встреча первого отборочного раунда турнира прошла в Ереване и завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Петрос Аветисян. У гостей отличился Чинеду Обаси.

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