Хоккей

Арабский клуб помечтал об игре в КХЛ с Овечкиным и МалкинымLenta.ru 02:50

Функционер заявил о том, что в Дубае может появиться аналог американского клуба «Вегас Голден Найтс». «Договоримся с КХЛ — точно соберем команду из бывших звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и она быстро даст результат», — считает Бурдун.
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В ОАЭ создадут клуб КХЛ и хотят пригласить Овечкина и Малкина

Московский Комсомолец03:44

Клуб из ОАЭ хочет войти в состав КХЛ и позвать Малкина с Овечкиным

Нева Спорт02:10

В ОАЭ хотят создать клуб КХЛ и пригласить в него Овечкина и Малкина

RT на русском03:16

Арабский клуб стремится в КХЛ

REGNUM03:50

Арабский клуб помечтал об игре в КХЛ с Овечкиным и Малкиным

Lenta.ru02:50

Клуб из ОАЭ хочет пригласить Малкина и Овечкина

News.ru03:26

«Пригласим Овечкина и Малкина»: в ОАЭ создают суперклуб под КХЛ

РИА Новости01:30
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Политика

Путин предложил поднять планку выплат на первого и второго ребенка

Российский президент Владимир Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми до двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Подмосковье обрушилась кровля в школьной столовой

Руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин рассказал об обрушении кровли в столовой подмосковной школы.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.
Обновлено в 03:40
Технологии

«ВКонтакте» начинает торговать товарами с AliExpress

На платформе VK Apps в социальной сети "ВКонтакте" появится первая версия приложения маркетплейса AliExpress.
Обновлено в 04:03
Политика

Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана

Обновлено в 01:22
Политика

Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Пиарщик звезды «Солдатов» прокомментировала избиение артиста

Обновлено в 03:59
Политика

СМИ назвали размер «гитлеровских пенсий» для бельгийских нацистов

Обновлено в 03:49
Общество

Около 30 тысяч россиян зарегистрировались в качестве самозанятых

С начала 2019 года в приложении «Мой налог» зарегистрировались 30 тыс. россиян в качестве самозанятых, рассказал глава Минфина Антон Силуанов на заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез

В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В США осквернили памятник по мотивам фотографии «Поцелуй»

В американском штате Флорида неизвестные осквернили памятник, созданный по мотивам знаменитой фотографии «Поцелуй» и посвящённый окончанию войны США с Японией.
Обновлено в 02:15
Общество

Большинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России

Без малого две трети (62%) россиян считают, что в стране в настоящее время невозможно вести честный бизнес, противоположной точки зрения придерживаются 34% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

СБУ объявила в розыск «подозреваемого» в крушении MH17 «офицера ГРУ»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Олега Иванникова, которого сайт Bellingcat называл «офицером ГРУ», являющимся фигурантом дела о крушении самолета MH17 в 2014 году в Донбассе, сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 00:11
Общество

В Башкирии появилась закупка питания в детский сад на 459 млрд рублей

Лот о госзакупке детского питания в садике Бишкураево Туймазинского района на сумму 459 872 409 248 рублей появился 16 января 2019 года.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО

По численности и оснащенности военной техникой российские ВВС смогут успешно противостоять войскам США и их союзников в условиях локального конфликта, ведущегося на территории третьей страны.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика

Поступления налогов в консолидированный бюджет России выросли на 23%

Доходы региональных бюджетов выросли в 2018 году почти на 15%, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 03:32
Происшествия

На складе завода пластмасс в Симферополе произошел крупный пожар

Обновлено в 04:18
Происшествия

Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и его пострадавшую в Солсбери дочь Юлию пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:28
Общество

Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке

Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт.
Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Российские регионы получили более 1 трлн рублей дотаций

Как рассказали изданию в агентстве, особенностью прошлого года стало предоставление дотаций всем регионам страны, включая самые богатые, в частности Москву и Тюменскую область.
Обновлено вчера в 23:48
Финансы

Глава Минстроя рассказал о том, что будет с ценами на жилье

"За безопасность надо платить", - считает глава Минстроя Владимир Якушев.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Люди в масках задержали ректора тюменского вуза

Силовики задержали ректора Тюменского госинститута культуры (ТГИК) Игоря Шишкина.
Обновлено в 01:20
Политика

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12:00 в Гостином дворе.
Обновлено 18 февраля в 11:31
Экономика

ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви

Проверка ЦБ в банке «Восточный», акционеры которого — структуры Baring Vostok Capital Partners и экс-владелец Юниаструм Банка — находятся в корпоративном конфликте, еще в августе 2018 года выявила проблемы с корпоративными кредитами.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия

Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»

В Москве задержана мать 6-летнего мальчика, который всю ночь провел один в огромном заповеднике "Лосиный остров".
Обновлено 18 февраля в 14:08
Политика

Посол США: Польша станет центром реэкспорта СПГ из Штатов

Польша станет центром реэкспорта сжиженного газа из Соединенных Штатов. Об этом заявила посол США Джорджетт Мосбахер.
Обновлено в 04:09
Политика

В бундестаге поставили под сомнение решение Меркель признать Гуаидо

Решение правительства Ангелы Меркель эксперты сочли «необычным для Германии» и «сомнительным с точки зрения международного права».
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Петербурге проверяют школу, где трое учеников получили ожоги

Как стало известно, 20 февраля в прокуратуру поступила информация о том, что трое учащихся 2 класса ГБОУ гимназия № 205 получили лучевой ожог лица и глаз.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Петербурге опять эвакуируют главный корпус ИТМО

Обновлено в 03:50
Происшествия

Арестованных по делу Майкла Калви навестили правозащитники

Арестованных по делу Майкла Калви навестили правозащитники Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) посетили в столичном СИЗО-4, известном как «Медведь», четверых арестованных фигурантов скандального уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденном в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и его предполагаемых сообщников.
Обновлено в 03:55
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Александр Овечкин
Российский хоккеист
Российский хоккеист, левый крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира.
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Павел Дацюк
Российский хоккеист
Российский хоккеист, центральный нападающий клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург. Олимпийский чемпион 2018, чемпион мира 2012, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002, 2008, обладатель Кубка Гагарина 2017, чемпион России 2005, бронзовый призёр Олимпийских игр 2002. Заслуженный мастер спорта России. С 2001 по 2016 годы выступал за клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». Входит в число самых результативных российских хоккеистов НХЛ: занимает шестое место по очкам в регулярных чемпионатах, третье - по результативным передачам, пятое место по очкам в плей-офф. В январе 2017 Дацюк был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ...
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