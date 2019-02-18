Авто

Арабский фонд получит 36% акций в производителе AurusSpeedMe 06:13

По сообщению российского правительства, фонд Обороны, Безопасности и Развития Объединенных Арабских Эмиратов Tawazun в ближайшее время получит более 36% акций компании ООО «Аурус», которая отвечает за производство и реализацию новой линейке российских автомобилей Aurus.
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Денис Мантуров
Вхождение фонда Tawazun в проект Aurus — это яркое свидетельство того, что разработанная в России линейка люксовых автомобилей имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке, а сам проект является коммерчески эффективным и привлекательным для потенциальных инвесторов.
— Денис Мантуров, российский политикБИЗНЕС Online 04:34
с чего всё началось

Минпромторг и эмиратская Tawazun подписали соглашение о выпуске лимузинов Aurus

Минпромторг и эмиратская Tawazun подписали соглашение о выпуске лимузинов Aurus Лимузины проекта «Кортеж», созданные для перевозки первых лиц, будут собираться в ОАЭ под брендом Aurus. Соглашение об этом 18 февраля подписали Минпромторг и эмиратская компания Tawazun.
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