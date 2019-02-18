Арабский Фонд Tawazun получит 36% в российском производителе AurusКомсомольская правда 05:58

Минпромторг и эмиратская Tawazun подписали соглашение о выпуске лимузинов Aurus Лимузины проекта «Кортеж», созданные для перевозки первых лиц, будут собираться в ОАЭ под брендом Aurus. Соглашение об этом 18 февраля подписали Минпромторг и эмиратская компания Tawazun.

с чего всё началось

Вхождение фонда Tawazun в проект Aurus — это яркое свидетельство того, что разработанная в России линейка люксовых автомобилей имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке, а сам проект является коммерчески эффективным и привлекательным для потенциальных инвесторов.

Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов, который занимается инвестициями в военные разработки, производством дронов и аппаратов для работ в труднодоступных местах, получит более трети акций компании ООО «Aurus» - производителя российских люксовых автомобилей.

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