Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»Газета.Ru 13:36

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу. Об этом передает ТАСС со ссылкой Росздравнадзор. Отмечается, что во французском лекарстве нашли фенспирид, который может влиять на здоровье сердца.

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

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