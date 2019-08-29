Экономика
Финмаркет«Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года). Выручка компании упала на 7,7% и составила 20,86 млрд рублей.
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Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Известия вчера в 12:14
Театры
Актеры МХАТа выразили недовольство работой нового худрука
Поводом для обращения стало недовольство артистов работой нового художественного руководителя, назначенного министерством.
Наша версия 08:10
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика
Джузеппе Конте сформирует новое правительство Италии
Джузеппе Конте получил от формального главы итальянского государства Серджо Маттареллы мандат на формирование нового правительства, сказал Конте журналистам после встречи с президентом в четверг, 29 августа.
REGNUM 04:43
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Российская газета 04:32
Шоу-бизнес
Анжелика Варум оказала поддержку Лолите Милявской после развода
Анжелика Варум решила оказать поддержку коллеге, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.Знаменитость подчеркнула, что знает с Лолиту уже 25 лет и видит её как по-настоящему доброго и великодушного человека, имеющего болезненное чувство справедливости и безусловное доверие, чем нередко пользуются «нечистоплотные персонажи».
Актуальные Новости вчера в 12:59
Технологии
Самолеты на МАКС-2019 впервые в России напишут послание в небе
Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России с помощью дымов и специальной системы управления напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание в рамках авиасалона МАКС-2019.
ТАСС 00:38
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Анкара может приобрести российские истребители Су-35 и Су-57 взамен американских F-35, из программы по созданию которых Турцию исключили.
Газета.Ru 03:14
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости 08:35
Политика
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 07:16
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия
В Башкирии годовалый ребёнок исчез, пока мама спала
SterlitamakTime.ru 07:20
Энергетика
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Футбол
«Барселона» получила отказ от «ПСЖ» по трансферу Неймара
Переговоры между сторонами идут сложно из-за желания представителей французского клуба выручить с продажи Неймара большие деньги – других игроков в качестве компенсации они не рассматривают, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC Sport.
Вести.Ru 03:51
Технологии
Неработающее приложение для Росстата обошлось в 65 млн рублей
Новый дизайн сайта Росстата должен был появиться в апреле 2019 года.
Секрет фирмы 08:11
Энергетика
Миллер пообещал повысить рабочим «Газпрома» зарплаты на 15%
В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.
Интерфакс 05:48
Общество
Пенсионерка получила доплату в 160 000 по партбилету
Итогом и стала доплата в размере более 160 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 05:18
Армия и оружие
Инженерные войска впервые применили новейшую технику
В ходе практических учений понтонно-переправочными подразделениями на Волге в Сызрани, где оборудована паромная переправа, инженерные войска впервые применили сверхтяжелый паром и перспективный катер, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру 07:29