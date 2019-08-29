Экономика

ФинмаркетФинмаркет«Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток сократился в 1,5 раза (5,513 млрд руб. в 1-м полугодии 2018 года). Выручка компании упала на 7,7% и составила 20,86 млрд рублей.
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«Аптечная сеть 36,6» сократила убыток за полугодие

Vademecum08:57

«Аптечная сеть 36,6» за полугодие сократила убыток в 1,5 раза

Финмаркет03:07

Убыток «Аптечной сети 36,6» по МСФО в I полугодии сократился в 1,5 раза

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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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В ходе практических учений понтонно-переправочными подразделениями на Волге в Сызрани, где оборудована паромная переправа, инженерные войска впервые применили сверхтяжелый паром и перспективный катер, сообщили в Минобороны.
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