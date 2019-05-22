Экономика

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два годаREGNUM 01:10

Рост оказался максимальным с мая 2017 года — тогда промпроизводство увеличилось на 6,9%. По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении. За период с января по апрель объем промышленного производства прибавил 2,8%.
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Рост промпроизводства в России ускорился в апреле

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В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

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Взгляд.рувчера в 10:14
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Кравчук считает, что вернуть мир на Украину можно с помощью диалога

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вернуть мир на Украину и прекратить военный конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня.
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Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
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Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

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SpaceX Илона Маска в суде обвинила ВВС США в нарушении правил контракта за отказ предоставить ей контракт в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180, сообщает CNBC со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 06:12
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
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Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
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Пожарные никого не спасали из «Зимней вишни», заявила пострадавшая

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Audi собирается выпустить сверхроскошную версию седана A8

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В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей

21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.
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Онколог рассказал, как правильно загорать

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Москва не будет вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:45
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В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка

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Москвичи смогут узнать свой «сосудистый возраст» на дне открытых дверей в больнице им. С.Спасокукоцкого

Москвичи и жители регионов смогут проверить работу сердца и узнать свой «сосудистый возраст» 25 мая 2019 г. на дне открытых дверей в Городской клинической больнице им. С.Спасокукоцкого.
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В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
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Пилотам «Хааса» показан черный флаг на первой практике Гран-при Монако из-за проблем с радио

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Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

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Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

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