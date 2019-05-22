Экономика
Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два годаREGNUM 01:10
Рост оказался максимальным с мая 2017 года — тогда промпроизводство увеличилось на 6,9%. По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении. За период с января по апрель объем промышленного производства прибавил 2,8%.
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Минэкономразвития объяснило данные по резкому росту промпроизводства
Rambler News Serviceвчера в 10:23
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Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Обновлено в 06:31
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Гаджеты
Появились официальные рендеры смартфона Xiaomi Redmi K20
Вице-президент китайской компании Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг показал официальные рендеры флагманского смартфона Redmi K20, официальная презентация которого должна состояться 28 мая.
Обновлено в 02:48
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Кравчук считает, что вернуть мир на Украину можно с помощью диалога
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вернуть мир на Украину и прекратить военный конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня.
Обновлено в 05:02
Технологии
В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»
Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Политика
Маск пошел в суд из-за тендера на замену российских двигателей РД-180
SpaceX Илона Маска в суде обвинила ВВС США в нарушении правил контракта за отказ предоставить ей контракт в рамках конкурса на замещение российских ракетных двигателей РД-180, сообщает CNBC со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 06:12
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации Edition 1 на российском рынке составит 1 419 000 рублей.
Обновлено в 06:20
Авто
Audi собирается выпустить сверхроскошную версию седана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Футбол
В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей
21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
В Кремле прокомментировали опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге
Москва не будет вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка
Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Здоровье
Москвичи смогут узнать свой «сосудистый возраст» на дне открытых дверей в больнице им. С.Спасокукоцкого
Москвичи и жители регионов смогут проверить работу сердца и узнать свой «сосудистый возраст» 25 мая 2019 г. на дне открытых дверей в Городской клинической больнице им. С.Спасокукоцкого.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Автоспорт
Пилотам «Хааса» показан черный флаг на первой практике Гран-при Монако из-за проблем с радио
Обновлено в 05:28